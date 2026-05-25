Choque en Periférico deja a conductor atrapado

Un aparatoso choque frontal se registró la tarde de este lunes en el cruce de Periférico de la Juventud y Politécnico Nacional, en sentido de sur a norte, lo que provocó un fuerte congestionamiento vial en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Ford Lobo color rojo circulaba de norte a sur sobre el Periférico cuando perdió el control de la unidad.

La pickup impactó el camellón central, lo brincó e invadió los carriles contrarios, en el sentido de sur a norte, donde chocó de frente contra un Nissan Sentra color gris. Tras el fuerte impacto, el automóvil fue proyectado hacia el camellón, mientras que el conductor del Sentra quedó atrapado entre los fierros retorcidos.

Fue necesaria la intervención de elementos de Bomberos y Rescate Urbano, quienes realizaron maniobras para liberar al joven conductor lesionado. Al lugar arribaron también paramédicos de Cruz Roja y agentes de la Policía Vial para atender la emergencia y controlar el tráfico, ya que el accidente generó severo congestionamiento vehicular en ambos sentidos del Periférico de la Juventud.