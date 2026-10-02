Buque Grace es interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos; la embarcación llevaba combustible a Cuba.

La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó al buque Grace, una embarcación que se dirigía hacia Cuba con combustible, en una operación realizada en el Caribe y coordinada con autoridades de México.

De acuerdo con la información de la Guardia Costera de Estados Unidos, el aseguramiento se dio a principios de septiembre, cuando el buque navegaba entre Cuba y México con combustible ilegal.

Guardia Costera de Estados Unidos frena buque Grace cuando llevaba combustible a Cuba

Este viernes 2 de octubre, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que sus elementos detuvieron una “transacción ilegal de combustible” hacia Cubadurante los primeros días de septiembre.

GUARDIA COSTERA DE ESTADOS UNIDOS INTERCEPTA AL BUQUE GRACE CON COMBUSTIBLE RUMBO A CUBA (CAPTURA DE PANTALLA)

Luego de interceptar el buque Grace, la Guardia Costera de Estados Unidos lo abordó y lo escoltó hasta el puerto de Progreso, Yucatán, donde la Marina realizó una inspección de la embarcación.

Los elementos de la Marina de México confirmó la presencia de una cantidad considerable de combustible almacenado en los tanques de lastre. Grace también transportaba varios contenedores que contenían combustible.

En el operativo en El Caribe participaron dos embarcaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos, un avión de vigilancia marítima HC-144 y un equipo táctico encargado del abordaje del Grace.

GUARDIA COSTERA DE ESTADOS UNIDOS INTERCEPTA AL BUQUE GRACE CON COMBUSTIBLE RUMBO A CUBA (CAPTURA DE PANTALLA)

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han precisado públicamente la cantidad exacta de combustible que transportaba el buque ni han detallado cómo determinaron que su destino final era Cuba.