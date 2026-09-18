Será decisión del PAN definir condiciones para una eventual alianza electoral: Bonilla

Marco Bonilla señaló que corresponderá a las dirigencias partidistas determinar las condiciones bajo las cuales podría concretarse una alianza electoral, aunque planteó que la competitividad demostrada en municipios y distritos podría ser uno de los principales criterios para definir la distribución de candidaturas.

El alcalde de Chihuahua explicó que, al tratarse de fuerzas políticas que ya han participado conjuntamente en procesos electorales, podría tomarse como referencia el desempeño que cada partido ha tenido en los espacios donde actualmente gobierna o mantiene presencia electoral.

“Si ya fuimos en alianza anteriormente, es que cada partido, si es competitivo en algún distrito o en algún municipio, conserve lo que mantiene”, comentó.

Bonilla indicó que la competitividad podría medirse mediante encuestas propias y, particularmente, a través de los resultados obtenidos por los gobiernos emanados de cada instituto político. Consideró que este mecanismo permitiría contar con elementos objetivos para determinar la fortaleza de cada partido en los distintos territorios.

Sin embargo, enfatizó que será el propio partido quien determine lo que proceda en cada caso y descartó que la decisión corresponda directamente a los gobiernos. Precisó que cualquier acuerdo tendría que pasar primero por el Comité Directivo Estatal y posteriormente por el Comité Ejecutivo Nacional.