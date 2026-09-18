José Luis Villalobos comparte avances de su segundo año legislativo con la “Mesa del Gerónimos”

El diputado local José Luis Villalobos se reunió con integrantes de la “Mesa del Gerónimos”, un espacio que desde hace más de tres décadas congrega a personas que han participado en distintos momentos de la vida política y pública de Chihuahua.

En la reunión, Villalobos presentó parte de los resultados de su segundo año de trabajo en el Congreso del Estado, como antesala al informe legislativo que presentará en los próximos días, pero también abrió la mesa para escuchar preguntas, inquietudes y comentarios sobre el trabajo que se realiza desde el Poder Legislativo.

El encuentro, encabezado por Ramiro Alvídrez Díaz, se convirtió en una conversación abierta en la que se plantearon inquietudes sobre distintos temas de la realidad estatal, además de intercambiar puntos de vista sobre la labor de los diputados y los asuntos que actualmente forman parte de la agenda pública de Chihuahua.

Villalobos expuso las iniciativas, gestiones y acciones que ha impulsado durante el último año y respondió a los planteamientos de los asistentes, quienes también compartieron observaciones a partir de su experiencia y participación en diferentes etapas de la vida pública del estado.

El legislador destacó que este tipo de encuentros permiten salir del formato tradicional de un informe y generar una conversación directa, en la que también se pueden recoger propuestas, cuestionamientos y perspectivas de quienes conocen de cerca la dinámica política y social de Chihuahua.

La reunión se realizó a unos días de que Villalobos presente su segundo informe legislativo, que se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre en punto de las 6 de la tarde en el Museo Semilla.