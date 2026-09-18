Expone alcalde Marco Bonilla avances del Plan Municipal Hídrico 2040 en Expo Agro 2026

El alcalde Marco Bonilla presentó ante productores y representantes del sector agropecuario los avances y alcances del Plan Municipal Hídrico 2040, durante su participación en Expo Agro 2026, donde destacó que la seguridad hídrica representa un factor estratégico para el desarrollo económico, la competitividad y el crecimiento sostenible de Chihuahua.

Durante su exposición, Bonilla señaló que la realidad hídrica del estado obliga a los distintos órdenes de gobierno a trabajar de manera coordinada y con una visión de largo plazo, al considerar que el agua es indispensable tanto para el consumo humano como para las actividades agrícolas, pecuarias, industriales y de servicios. Explicó que Chihuahua enfrenta condiciones particulares de escasez y sequía, por lo que resulta indispensable contar con instrumentos de planeación que permitan anticiparse a los retos futuros.

El Presidente Municipal resaltó que, de los 61 acuíferos existentes en Chihuahua, 14 presentan condiciones de sobreexplotación y otros 41 no cuentan con disponibilidad, lo que representa un reto para la sostenibilidad hídrica del estado. Ante este escenario, subrayó la necesidad de impulsar acciones de tecnificación del riego, reconversión de cultivos, aprovechamiento de agua tratada y una gestión más eficiente de los recursos disponibles.

En este sentido, destacó que el Municipio de Chihuahua trabaja en coordinación con productores y autoridades para desarrollar esquemas que permitan sustituir el uso de agua de los acuíferos por agua tratada en actividades agrícolas que así lo permitan. Como parte de esta estrategia, se plantea la creación de una unidad de riego Tabalaopa-Chihuahua que permita destinar hasta 27 millones de metros cúbicos anuales de agua tratada para el riego tecnificado de parcelas de Rancho del Medio, con el objetivo de reducir la extracción de agua subterránea y contribuir a la recarga de los acuíferos que abastecen a la ciudad.

Bonilla también informó que el Gobierno Municipal ha destinado más de 100 millones de pesos a obras relacionadas con infraestructura hidráulica, incluyendo líneas de conducción, tomas domiciliarias, descargas y colectores. A ello se suma la inversión en infraestructura pluvial, como el colector construido en la zona del arroyo Cacahuatal, con una inversión de alrededor de 80 millones de pesos, que permite conducir el agua de lluvia hacia el río Chuvíscar, reducir riesgos de inundación y favorecer la recarga.

El alcalde explicó que estas acciones forman parte de una visión integral que busca no solamente atender las necesidades actuales, sino preparar a Chihuahua para su crecimiento futuro. El Plan Municipal Hídrico 2040 establece como objetivo asegurar agua suficiente y de calidad para los distintos usos, reducir las pérdidas de infraestructura, disminuir la dependencia del agua subterránea y anticipar los efectos del crecimiento demográfico, la expansión urbana, las sequías, la contaminación y las inundaciones.

Asimismo, señaló que la estrategia hídrica está vinculada con la política de Ciudad Cercana, que busca aprovechar mejor la infraestructura existente mediante una ciudad más compacta y ordenada. Explicó que la expansión de la mancha urbana incrementa los costos para llevar servicios como agua potable, drenaje y electricidad hacia zonas cada vez más alejadas, por lo que la densificación de áreas que ya cuentan con infraestructura representa también una medida de sostenibilidad hídrica y financiera.

El alcalde subrayó que contar con una planeación hídrica de largo plazo permitirá que Chihuahua avance hacia el 2040 con instrumentos actualizados y proyectos preparados, de manera que las futuras administraciones puedan dar continuidad a las acciones sin comenzar de cero.

Finalmente, Marco Bonilla destacó que el Plan Municipal Hídrico 2040 contempla mejorar la medición y monitoreo del agua, gestionar los acuíferos, desarrollar proyectos climáticos, modernizar la infraestructura, captar agua de lluvia, ampliar el uso de agua tratada y fortalecer la gobernanza y la sostenibilidad ambiental.