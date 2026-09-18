Invitan a eventos turísticos y de gastronomía en Cuauhtémoc

– _El Festival de Otoño en los Campos Menonitas y la Feria Gastronómica Devórate Cuauhtémoc 2026 se realizarán en septiembre y octubre_

Con el objetivo de promover la oferta turística, gastronómica, cultural y comercial de la región, se presentó la edición número 13 del Festival de Otoño en los Campos Menonitas y la Feria Gastronómica Devórate Cuauhtémoc 2026, dos eventos que se llevarán a cabo en el municipio de Cuauhtémoc.

La presentación fue encabezada por Germán Orrantia Calderón, director de Promoción Turística de Chihuahua; Verónica Mayela Escalante Romero, directora de Fomento Económico y Turístico de Cuauhtémoc; Abram Siemens, integrante del Comité Organizador del Festival de Otoño; y Eduardo Wiebe, vicepresidente de dicho comité.

El Festival de Otoño en los Campos Menonitas se realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre, en el Campo 12B, ubicado en el Corredor Comercial, kilómetro 32, en la región.

Se espera una asistencia aproximada de 40 mil personas durante los tres días, con la participación de alrededor de 100 expositores y comerciantes.

Entre sus principales atractivos se encuentran la exhibición de calabazas gigantes y ganado, rodeo, presentaciones musicales, obra de teatro, área infantil, espacios para fotografías, participación del H. Cuerpo de Bomberos y una amplia oferta gastronómica que incluye pollo a la trilladora, cortes de carne, pay gigante y repostería.

El costo de entrada será de 100 pesos por persona, mientras que las niñas y los niños menores de 12 años tendrán acceso gratuito.

Por su parte, Devórate Cuauhtémoc se llevará a cabo los días 3 y 4 de octubre, en el Polideportivo Cuauhtémoc “Humberto Pérez Holguín”, con una asistencia estimada de 3 mil 200 personas, 93 espacios comerciales, nueve food trucks y tres espacios para vinos y licores.

El evento es organizado por el Municipio de Cuauhtémoc y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo, a través del programa Chihuahua es Para Ti ¡Conócelo!

Las y los asistentes podrán disfrutar de antojitos mexicanos, snacks, cortes y productos regionales, además de actividades como Devórate Grill, un concurso con premiación en efectivo para los primeros tres lugares, una master class gastronómica impartida por Kitchen Studio, área infantil y un mercadito con productos y emprendimientos locales.