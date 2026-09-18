Oficio de Maru a Sheinbaum fue “un tanto tarde”, pero es de “celebrarse” que se vayan a reunir: PT Chihuahua

Ante el oficio que la gobernadora Maru Campos envió a la presidenta Claudia Sheinbaum para reunirse durante su visita a Ciudad Juárez este sábado, la dirigente estatal del PT, Tania Aguilar, señaló que fue “un tanto tarde”, pero que aún así es de “celebrarse” que ambas mandatarias se vayan a reunir.

“En el tema del oficio que mandó la Gobernadora es que fue un tanto tarde, pero es de celebrarse que cuando menos haya tenido el gesto de mandar un oficio, eso fue algo institucional”, sin embargo, Aguilar Gil calificó como “un error que la haya invitado a la Torre Centinela, cuando es sabido que no hay una buena percepción en la construcción de esta Torre y de su verdadero alcance y uso”.

Aún así, la dirigente petista reconoció que “los chihuahuenses podemos celebrar que va a haber un encuentro entre las dos mandatarias, independientemente de donde vaya a ser, del lugar, es de celebrarse que se van a reunir”.

Al ser cuestionada de que su homólogo del PRI, Alejandro Domínguez, consideró que la respuesta de Sheinbaum a Maru se trató de “un berrinche y soberbia”, la dirigente estatal del PT expresó que “esa es la percepción del presidente del PRI. Sabemos que al final de cuentas, las opiniones de tal o cual dirigente de un partido tienen que ver con un trasfondo político. Yo respeto a los compañeros de los otros partidos, pero creo que la Presidenta está en su derecho de poder manejar su agenda”.