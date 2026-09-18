Alsuper espera aprobación de cabildo para la venta de calle Bustamante

Sergio Mares Delgado, presidente del Comité Ejecutivo de Alsuper dio a conocer un llamado a los regidores, regidoras a aprobar el requerimiento de compra de la calle Bustamante para el proyecto Alsuper, el cual anunció será la gran insignia ya que este lugar representa parte importante de la historia de la empresa que ha dado miles de empleos en la ciudad y promete ser un gran proyecto.

“Es una apuesta a Chihuahua, es una tienda que ya tenía 60 años con mucha somnolencia con estacionamiento bajo y recuerdan no había tantos carros como hay ahorita y a pesar de remodelación no se podía y los andenes los teníamos en la calle y descargábamos y nos dimos a la tarea de ver como hace un proyecto más, sabemos que esa es una esquina muy icónica para la ciudad y era un proyecto obsoleto que requiere cambiar”, comentó.

Indicó que se dio la compra del inmueble donde se localizaba una mueblería (Gala) ahora se hace un proyecto integral con la calle Bustamante, a decir del empresario esta calle fue de bajo flujo, por lo cual no se dará afectación.

“Es un tramo de calle, que según estudios no tiene tanto flujo vehicular por que su destino final es en el tren Bowí, ahí no era un flujo importante, sentimos que el proyecto requería de esa calle para poderlo hacer completo con un amplio estacionamiento, vamos hacer un complejo bonito, comercial y la política del Alsuper es que cada tienda nueva supere a la anterior, entonces no podemos hacer tiendas iguales esta tienda le vamos a meter mas innovación para darle mas vida a la zona”, comentó.

El proyecto de compra de la calle será puesto a la decisión del cabildo de Chihuahua en las próximas sesiones, por lo cual el empresario lanza un llamado a los regidores y ciudadanos en ver por la mejora de la zona.

“Esperamos contar con la anuencia de la población, del cabildo presidente municipal para que vean que es un crecimiento del patrimonio que va ayudar a que se consolide la zona”, comentó.

De ser aprobado por el cabildo en la próxima sesión, la empresa Alsuper dará a conocer el proyecto el cual asegura va de la mano de apoyar al medio ambiente con una imagen diferente.