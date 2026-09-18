Chihuahua merece más tiempo, pero se valora que se abra un canal de comunicación: Memo Ramírez por reunión Maru-Sheinbaum

Ante la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum al oficio enviado por la gobernadora Maru Campos, de que se reunirá con ella en el Aeropuerto de Ciudad Juárez, pero no acudirá a la Torre Centinela, el diputado local del PRI, Guillermo Ramírez, recalcó que aunque “Chihuahua merece más tiempo”, se valora que se abra “un canal de comunicación” entre ambas mandatarias.

“Aquí lo importante es que ese canal institucional que se empieza a abrir no se pierda, que se siga la coordinación, que se siga el diálogo y que sobre todo, que sigan los esfuerzos de los tres niveles de gobierno por mantener las condiciones idóneas para que Chihuahua avance en todos los temas, en seguridad, en ganadería, en el campo, en todos los temas que tenemos de interés aquí en Chihuahua. Yo creo que no podemos perder ese canal de comunicación, que se siga abriendo. Claro que hubiéramos querido que la Presidenta estuviera más tiempo, que atendiera más tiempo a los chihuahuenses, que le dedicara más tiempo, pero esperemos que estos canales funcionen bien”, expresó Ramírez Gutiérrez.

El legislador priista y representante del Distrito 21, agregó que “es importante que ese canal institucional de comunicación que ya se abrió no se pierda, que siga la comunicación. Ya se abrió la puerta para que Chihuahua siga teniendo ese canal institucional de comunicación a través de la Secretaría de Gobernación”.