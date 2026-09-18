Aprueban en positivo proyecto de dictamen en materia de testamento

En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue aprobado el proyecto de dictamen de la iniciativa presentada por el diputado Guillermo Ramírez Gutiérrez, por medio de la cual se busca reformar le Código Civil en materia de la figura del testamento, a fin de reducir de tres a dos los testigos y que cuando menos uno de ellos sepa leer y escribir.

Aunado a lo anterior, en la iniciativa se propone que si uno de los dos testigos no sabe o no puede firmar, de ser posible imprimirá su huella digital y, además, el otro testigo firmará por él; en caso de que el testador no pueda o no sepa firmar, designará a una persona para que firme por él a su ruego.

En otro orden de ideas, fue aprobado en sentido positivo la realización del proyecto de dictamen de la iniciativa relativa a reformar la fracción I del artículo 179 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, con el propósito de reconocer fuero constitucional a quien ocupe la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, como garantía institucional para la eficaz realización de las funciones de fiscalización superior y no como privilegio persona.

Es importante mencionar que dentro de la iniciativa se expresa que el fuero no protege a la persona por su nombre, trayectoria o filiación política; protege el cargo cuando el ejercicio de sus funciones puede ser objeto de presiones, represalias o intentos de paralización institucional.

Cabe destacar que dicha iniciativa fue presentada por las y los diputados Francisco Adrián Sánchez Villegas, América Victoria Aguilar Gil, Alma Yesenia Portillo Lerma y Octavio Javier Borunda Quevedo.