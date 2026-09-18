Chihuahua sabe disentir, pero también construir; que su visita sea para escuchar, no para confrontar: Medina a Sheinbaum

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado y dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Arturo Medina, publicó una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum en vísperas de su visita a Ciudad Juárez, en la que le pidió escuchar las demandas y necesidades de los chihuahuenses, además de solicitarle la no confrontación.

A continuación la carta íntegra de Arturo Medina:

*CARTA ABIERTA A LA PRESIDENTA DE MÉXICO*

*Dra. Claudia Sheinbaum Pardo*

*Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos*

*Presidenta:*

Es usted bienvenida a Chihuahua.

Bienvenida a esta tierra de mujeres y hombres trabajadores, de gente que sabe enfrentar la adversidad y que no se dobla.

Chihuahua es cuna de luchas por la libertad, la democracia y la pluralidad. Nuestra historia nos enseñó a defender nuestras convicciones, pero también a entender que las diferencias no deben impedirnos encontrar coincidencias cuando está de por medio el bienestar de nuestra gente.

Aquí pensamos distinto, debatimos y defendemos nuestras ideas con firmeza. Pero también creemos profundamente en el diálogo, en el respeto entre instituciones y en la construcción conjunta de soluciones.

Por eso queremos aprovechar su visita para hablarle de una causa que está por encima de partidos y colores: el campo chihuahuense.

Durante los últimos años, miles de familias que viven de la agricultura y la ganadería han enfrentado condiciones cada vez más difíciles. Decisiones tomadas desde el Gobierno Federal han tenido consecuencias profundas para quienes trabajan la tierra y sostienen buena parte de la actividad productiva de nuestro estado.

Quisiéramos pensar que muchas de esas decisiones no han tenido como propósito perjudicar a Chihuahua.

Sin embargo, vistas desde la distancia que existe entre el centro del país y nuestra realidad, sus consecuencias han significado incertidumbre, obstáculos y dificultades para miles de productores y sus familias.

Detrás de cada productor hay una familia.

Detrás de cada hectárea sembrada hay trabajo, inversión y esperanza.

Detrás de cada cabeza de ganado hay meses y años de esfuerzo.

Y detrás del campo chihuahuense hay mujeres y hombres que, incluso frente a la sequía, las crisis sanitarias y las dificultades económicas, siguen levantándose todos los días para producir alimentos y contribuir al desarrollo de México.

Presidenta: queremos que las condiciones adversas que se han generado desde el poder para el campo chihuahuense terminen de una vez por todas.

Se lo pedimos con respeto, pero también con la firmeza de quienes conocemos y representamos a las familias que viven de esta actividad.

No queremos confrontación estéril.

*Queremos soluciones.*

No queremos profundizar divisiones entre gobiernos, regiones o partidos.

Queremos instituciones capaces de escucharse y trabajar juntas.

*El norte no es enemigo del centro.*

El norte es una tierra que ha aprendido a construirse en la adversidad y, muchas veces, en la soledad que significa la distancia.

*Somos mexicanos. Chihuahua es México.*

Contribuimos todos los días al desarrollo nacional y sabemos luchar por lo que nos corresponde. Por eso exigimos, como cualquier otra región del país, un trato digno, justo y respetuoso de todas las instituciones y representaciones del Estado mexicano.

Su visita abre una oportunidad.

Una oportunidad para escuchar directamente a quienes producen en Chihuahua; para conocer su realidad más allá de escritorios, cifras y reportes; y para construir una nueva relación entre la Federación y nuestro campo.

Por ello, le hacemos un llamado respetuoso y sincero para que, en un acto de voluntad política y certeza institucional, active los mecanismos necesarios para poner fin a las condiciones que han afectado a los productores chihuahuenses y abra una nueva etapa de acompañamiento, diálogo y respaldo al campo de nuestro estado.

*Presidenta:*

Chihuahua sabe disentir, pero también sabe construir.

Sabemos defender nuestras causas, pero también extender la mano cuando existe voluntad de trabajar juntos.

Aquí encontrará un pueblo orgulloso, trabajador y de carácter.

Es usted bienvenida a Chihuahua.

Que su visita sirva para acercar, no para dividir; para escuchar, no para confrontar; para construir soluciones y abrir una nueva etapa para las familias que trabajan nuestra tierra.

Que su visita sea para bien de Chihuahua y para bien de México.

Atentamente

*DIPUTADO ARTURO MEDINA AGUIRRE*

*DIRIGENTE ESTATAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA*