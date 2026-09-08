Septiembre arranca con cinco homicidios; agosto dejó 26 víctimas en la capital

La violencia no da tregua en la capital del estado. En los primeros días de septiembre ya se contabilizan cinco homicidios dolosos, mientras que agosto concluyó con 26 víctimas, informó el comisario Julio Salas en rueda de prensa.

Durante la Mesa Regional de Seguridad se presentó la gráfica de incidencia delictiva correspondiente a agosto, donde se estableció que entre las 26 víctimas se encuentra una mujer. Hasta el momento, los homicidios registrados durante ese periodo no cuentan con personas detenidas.

De acuerdo con el análisis de los hechos, la vía pública fue el principal escenario de los asesinatos, con una marcada incidencia entre miércoles y jueves. En varios casos, las víctimas fueron sorprendidas y atacadas a balazos cuando se encontraban en calles de la ciudad.

Algunas personas alcanzaron a ser trasladadas a hospitales para recibir atención médica, pero murieron posteriormente debido a las heridas provocadas por los proyectiles de arma de fuego.

También se reportaron víctimas en lotes baldíos, viviendas, carreteras, tapias, vehículos, zonas de terracería y arroyos.

Salas González señaló que agosto registró cuatro homicidios menos que julio, aunque representó un incremento de dos casos frente a agosto de 2025. En el acumulado anual, destacó que Chihuahua capital mantiene 19 homicidios menos respecto al mismo periodo del año anterior.

Frente a este escenario, la Policía Municipal mantiene activas cinco células de vigilancia que recorren diferentes sectores de la ciudad.

Una de ellas concentra sus labores en la supervisión de bares, mientras que las autoridades también mantienen visitas periódicas a centros de rehabilitación, aproximadamente cada 15 días, como parte de las acciones preventivas.

El comisario aseguró que los patrullajes continúan de manera permanente en la capital, con especial atención en zonas y establecimientos considerados de riesgo, en un intento por contener la incidencia delictiva y evitar nuevos hechos de sangre.