Sentencian a mujer que mató a su pareja sentimental en Guachochi

• Deberá pagar casi 1.5 millones de pesos como reparación del daño

En un procedimiento especial abreviado, la Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo una sentencia condenatoria de ocho años y ocho meses de prisión, dictada en contra de la imputada Sara V. M., por el homicidio de su pareja sentimental de nombre Miguel Lorenzo J. M.

El caudal probatorio expuesto por el Ministerio Público, fue contundente para que la hoy sentenciada solicitara la terminación anticipada de su proceso seguido en su contra, aceptando su responsabilidad penal por el delito de homicidio.

Las investigaciones ministeriales establecieron que Sara V. M., privó de la vida a su concubino tras lesionarlo con un cuchillo, en hechos registrados el 21 de noviembre de 2025, en la localidad de Samachique, municipio de Guachochi.

Con dicho antecedente, el Juez de Control que conoció la causa penal, le dictó la referida sentencia y la condenó a pagar la cantidad de un millón 410, 728 pesos como reparación del daño a las víctimas familiares del hoy occiso.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en la procuración de justicia, aplicar el castigo a quienes cometen delitos y garantizar la reparación del daño a las víctimas familiares.