Sentencian a 50 años de prisión a Daniel Arizmendi ‘El Mochaorejas’

Daniel Arizmendi, también conocido como ‘El Mochaorejas’ e identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como líder de una organización dedicada al secuestro desde al menos 1998, fue sentenciado a 50 años de prisión. Su grupo operaba principalmente en el Estado de México y el entonces Distrito Federal (ahora CDMX).

La condena corresponde a los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La autoridad judicial también le impuso una multa de 916 mil 312.50 pesos.

En el mismo caso, otro delincuente llamado Daniel “V” recibió una sentencia de 22 años de prisión y una multa superior a cuatro millones de pesos. Mientras que Dulce “N” fue condenada a 16 años y al pago de más de 280 mil pesos. Ambos fueron considerados penalmente responsables de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las penas de Daniel “V” y Dulce “N” se declararon compurgadas, es decir, se tuvieron por cumplidas. Sin embargo, las dos personas permanecerán en reclusión porque están sujetas a otros procesos judiciales, detalló la FGR.

Su caso se remonta a junio de 1998, cuando el Ministerio Público Federal ejerció acción penal y se libraron órdenes de aprehensión. Daniel Arizmendi fue detenido el 30 de junio de ese año e ingresó al Reclusorio Sur. Daniel “V” y Dulce “N” fueron detenidos el 21 de agosto, y quedaron a disposición judicial en penal de Almoloya de Juárez, ahora Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) N.º 1 “El Altiplano”.

Los tres recibieron una primera sentencia condenatoria el 21 de agosto de 2003. Posteriormente obtuvieron amparos que ordenaron reponer el procedimiento. Tras las pruebas aportadas por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en el Estado de México, la autoridad judicial notificó las nuevas sentencias en días recientes.

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