Sentenciados a 50 años en prisión por robo agravado y secuestro exprés

En un juicio oral, dos masculinos fueron declarados penalmente responsables de privar de la libertad a una pareja, mientras los asaltaban

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión, dictada en contra de Jonathan R. B. y/o Jasiel R. L., y Luis De Jesús M. A., por los delitos de robo agravado y secuestro exprés.

En la audiencia de individualización de sanción, el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Morelos, impuso la pena privativa de la libertad y también fueron condenados a pagar 54 mil 543 pesos y 9 mil 700 pesos, por la reparación del daño a las víctimas.

En el juicio oral 102/2025, se demostró que el 3 de octubre de 2024, los ahora sentenciados, en compañía de una tercera persona que portaba un objeto similar a un arma de fuego, se constituyeron en un local de la avenida Juan Escutia, en la colonia Chihuahuenses, de la ciudad de Chihuahua, en donde privaron de la libertad a dos víctimas.

Las amarraron de manos y pies, para robarles tres teléfonos celulares, tres tarjetas de débito, cinco tarjetas de crédito, 400 dólares, 13 mil pesos mexicanos, una laptop, y un aparato electrónico para procedimientos dentales.

Hecho ilícito por el que fueron detenidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en tanto que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, integró la carpeta de investigación y judicializó el caso bajo la causa penal 3982/2024.

Gracias al trabajo de investigación de esta representación social, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.