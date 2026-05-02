Reactiva IMSS Chihuahua programa de procuración de órganos en el HGZ No. 6 con caso pediátrico

• Esta unidad hospitalaria se integra a la red de procuración de órganos y tejidos con fines de trasplantes, y se suma a las acciones que actualmente realizan en la materia el HGR No. 2 y el HGR No. 66.

• La procuración realizada fue de una menor de 6 años, quien, gracias a la generosidad de su familia, se convirtió en donadora de riñones, en un acto que devuelve esperanza de vida a otros pacientes.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua reactivó este sábado 2 de marzo el programa de procuración de órganos y tejidos con fines de trasplantes en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 6 de Ciudad Juárez.

Lo anterior fue con un procedimiento de una paciente de 6 años, quien, gracias a la generosidad de su familia, se convirtió en donadora de riñones, en un acto que devuelve esperanza de vida a otros pacientes.

La reactivación del programa de procuración de órganos con fines de trasplante en esta unidad hospitalaria se lleva a cabo, tras casi cuatro años de haberse detenido, y se integra a las intervenciones que actualmente se realizan en los Hospitales Generales Regionales No. 2 y No. 66 de la ciudad, con lo que se fortalece la red institucional de donación y trasplantes en la localidad.

Así lo dio a conocer el titular del IMSS en el estado, doctor Julio Mercado Castruita, quien destacó que estas acciones marcan un importante avance en el fortalecimiento de la cultura de la donación altruista de órganos en la entidad.

Detalló que la intervención fue realizada por el equipo médico del HGZ No. 6, recientemente integrado para estas labores, en coordinación con autoridades de la Coordinación de Atención Oncológica, Donación y Trasplantes del IMSS y el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), así como con especialistas de médicos cirujanos de Guadalajara, Jalisco, a donde fueron trasladados los órganos para su trasplante.

El doctor Mercado Castruita señaló que la donación fue posible tras la decisión difícil y solidaria de la familia, luego de que la menor presentara muerte encefálica a causa de complicaciones derivadas de la hidrocefalia, padecimiento que enfrentaba desde su primer año de vida.

Como parte del homenaje, familiares y personal del hospital realizaron un pasillo de aplausos para despedirla, reconociendo su legado y el acto altruista de sus seres queridos.

En un momento profundamente conmovedor, el personal médico y de enfermería, junto con sus padres, le brindaron una despedida íntima en su habitación; y minutos después, decenas de familiares y personal del hospital acudieron para despedirla, formando una valla de aplausos en su honor, en un gesto de respeto, gratitud y reconocimiento por el legado de vida que deja a través de la donación de órganos.

El director del HGZ No. 6, doctor José Manuel Hernández Cruz, expresó su reconocimiento y agradecimiento a la familia, destacando la relevancia de fortalecer la cultura de la donación de órganos.

“La generosidad demostrada por esta familia representa un ejemplo de solidaridad que trasciende. Cada donación significa una oportunidad de vida para quienes se encuentran en espera de un trasplante y refuerza nuestro compromiso institucional con la salud y el bienestar de la población”, señaló.

El IMSS invita a la población a reflexionar sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos, un acto que puede transformar vidas. Para más información, visite el sitio del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra o la página del IMSS: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos