Gracias al *800 se han salvado 184 vidas con tendencia suicida; de 8 a 10 pacientes del IMPAS acuden con psiquiatra

Luis Arrieta, director del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) reconoció que en este primer trimestre del año ha habido una baja en cuanto al número de suicidios en la capital, sin embargo, insistió que no hay que bajar la guardia en materia de prevención con la línea Salva Vidas, la cual ahora es el *800 disponible los siete días de la semana las 24 horas.

El también médico mencionó que el tema de la salud mental en el IMPAS es fundamental para prevenir desde la infancia, adolescencia y vida adulta, haciendo esto, un tema de familia. En cuanto a la atención en crisis, el Instituto incrementó la expectativa que tenían en cuanto al número de llamadas. Actualmente ya son más de mil 800 llamadas de las cuales 184 personas han tenido una contención directa, es decir, son los supervivientes.

Arrieta Trevizo dijo a los ciudadanos que no están solos. Invitó a las consultas psicológicas ya que el tema de la salud mental no sólo es hablar de una consulta, sino de también un trabajo con la comunidad, tanto con la familia, espacio laboral y escuelas.

Manifestó que en el rango de edades que hacen uso de la atención tanto en la línea *800 como los que acuden a terapia, en mayoría son de 18 y más. Hecho que también se celebra en la capital es que los hombres ya se motivan más en acudir a una terapia.

Atención psiquiátrica

El titular del IMPAS agregó que se atienden actualmente entre ocho a diez pacientes mensuales. El número de pacientes son gracias a las redes de apoyo que hay desde las escuelas y a los anuncios en redes sociales. El Gobierno Municipal tiene subrogados a dos psiquiatras, entre ellos la doctora Roxana Galván.

Botón de pánico

Para la ayuda psicológica, la app Marca el Cambio cuenta con un botón de pánico que direcciona a la línea Hablar salva vidas o también se pueden hacer algunas gestiones, las cuales son alternativas que ofrece el Gobierno Municipal para tener más acceso a la salud.

Adicciones y el suicidio

Luis Arrieta puntualizó que entre los trabajos que se han reforzado en materia de prevención, es el tema de adicciones, que, de los pacientes que atienden hay quienes suelen ser consumidores de alguna sustancia.

“Estamos trabajando por medio del Municipio en estos tres puntos que son: prevención de la violencia, prevención de las adicciones y la prevención del suicidio, que es trabajar con todo lo que va atrás. También estamos con las enfermedades mentales relacionadas, como la ansiedad o algún trastorno como bipolaridad, esquizofrenia que también están relacionadas con consumo de sustancias y tendencias al suicidio”.

Salud mental desde la infancia y la prevención

El director Arrieta fue claro al señalar que el suicidio no distingue algún grupo de edad. Por lo que pidió a los lectores que siempre hay que preservar la salud mental en cualquier grupo, pero como papás si se fomenta el auto cuidado y la auto gestión para relacionarse adecuadamente con las emociones y tener esa cultura de también atenderse, así como se atienden los chequeos generales con el pediatra.

Recordó a padres de familia que muchas de las veces, no toman importancia en el daño que pueda tener el niño o la niña en cuanto a su salud mental, y esto se ve reflejado en la adolescencia o en la vida adulta.

Consultas llenas en terapia infantil

El IMPAS comprometido con este trabajo preventivo desde escuelas y en colonias, hay dos consultorios permanentes en centros comunitarios, los cuales no se dan abasto, y esto habla bien de la sociedad, uno de ellos se ubica en la colonia Punta Oriente, por lo que motiva a este gobierno dar más accesibilidad a las familias, decirles que no están solas y que estas terapias son ese apoyo.