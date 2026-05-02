Bomberos celebran el Día del Niño junto a pequeños de la clínica Shriners Children’s

En el marco del Día del Niño, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos convivieron con niñas, niños y adolescentes, así como con sus familias y personal médico de la clínica Shriners Children’s,

Durante la convivencia, decenas de pequeños tuvieron la oportunidad de acercarse a los bomberos, conocer de cerca el camión de rescate y descubrir el importante trabajo que realizan, disfrutaron también de alimentos, dulces y obsequios que los propios elementos llevaron con entusiasmo, logrando crear un ambiente festivo.

La asociación Shriners Children’s se distingue por su noble labor en la atención de niñas, niños y adolescentes con afectaciones ortopédicas complejas, brindándoles no solo tratamiento médico, si no en casos específicos, canalizaciones a hospitales importantes de la red a nivel nacional y Estados Unidos.

El personal médico y los padres de familia expresaron su profundo agradecimiento hacia el Gobierno Municipal y el H. Cuerpo de Bomberos por este gesto lleno de empatía y compromiso social, que destaca la importancia de celebrar a la niñez ya que en ellos está el futuro de Chihuahua.