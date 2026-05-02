Policía Minera impulsa crecimiento del 23% en el sector

En un artículo reciente, la prestigiosa revista Forbes reconoció el liderazgo de Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), destacando la creación de la Policía Minera como un factor decisivo para la estabilidad económica de la entidad, ya que, debido a la estrategia de seguridad en el rubro, la producción minera en Chihuahua registró un incremento superior al 23 por ciento durante el 2025, consolidando la confianza de los inversionistas para el estado.

En la publicación, Forbes subraya que las empresas del sector, especialmente aquellas con capital extranjero, encuentran en Chihuahua la seguridad y la certeza jurídica necesarias para operar. Al respecto, el secretario Gilberto Loya aseveró que las inversiones en la entidad están blindadas, enfatizando que bajo su mando “la ley se respeta, y la SSPE ya entró a limpiar” (refiriéndose a las actividades ilícitas en la minería).

Uno de los pilares que la publicación destacó como factor de éxito es el funcionamiento de la Plataforma Centinela. Esta herramienta tecnológica ha sido presentada directamente a directivos de mineras canadienses, demostrando su efectividad no solo en zonas de extracción mineral, sino también en las ciudades, siendo un elemento clave para retirar a Juárez del listado de las 15 ciudades más peligrosas del mundo.

En este contexto, Loya Chávez compartió que, tras acudir en marzo como invitado a Toronto, Canadá, presentó ante autoridades del rubro minero internacional los beneficios de la Policía Minera y la Plataforma Centinela, ambos proyectos impulsados bajo la visión de la gobernadora Maru Campos. Durante su participación, el secretario fue enfático al declarar que su prioridad ha sido garantizar las condiciones necesarias para que el sector productivo de Chihuahua trabaje sin contratiempos.

El artículo publicado por Forbes es un reflejo de la efectividad operativa alcanzada por la Policía del Estado. La Policía Minera ha generado eco internacional como un modelo innovador, sirviendo de ejemplo para regiones en todo el mundo que, teniendo a la minería como actividad económica principal, buscan replicar el éxito de la estrategia chihuahuense.

Con estos resultados, la administración de Gilberto Loya reafirma su capacidad para generar un entorno de paz que se traduce directamente en crecimiento económico y competitividad global.