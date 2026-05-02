Congreso de Sinaloa aprueba por unanimidad solicitud de licencia de Rocha Moya

Mazatlán, Sin. El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la solicitud de licencia por más de 30 días al gobernador Rubén Rocha Moya.

A las 8:29 horas dio inicio la sesión extraordinaria encabezada por el presidente de la Mesa Directiva Rodolfo Valenzuela Sánchez, quien declaro quórum con 38 diputados de 40.

En la lectura de la petición del mandatario, este justifica su decisión “a fin de que no quede duda alguna de la legalidad integridad’ de su actuar.

Tras avalar la solicitud, Valenzuela Sánchez declaró un receso para que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación analice a quien propondrá como gobernador interino.

La secretaria general del Congreso Conzuelo Gutiérrez envió la noche de ayer la convocatoria a los diputados de las distintas fracciones parlamentarias por instrucciones del presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez, para sesión extraordinaria.

Rocha Moya dio a conocer el viernes que pidió al Congreso local licencia temporal al cargo mientras dure la de investigación que realizará la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que el miércoles pasado autoridades estadunidenses lo acusaron, junto con otros 9 funcionarios y ex funcionarios, por narcotráfico y tener vínculos con el cártel de Sinaloa.

Recalcó que tomó la decisión ante el anuncio que hizo ayer “la FGR respecto al inicio de un proceso de investigación en Sinaloa” y agregó: “Lo hago desde mi profunda convicción republicana y con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas”.

Se prevé que en la sesión que se lleva a cabo se apruebe la solicitud hecha por el mandatario y se defina quien lo sustituirá en sus funciones como gobernador interino.