Con signos de tortura, activistas de Flotilla Global Summud, tras secuestro de Israel, denuncia embajada de Brasil en Tel Aviv

Los activistas humanitarios que viajaban a Gaza con la Flotilla Global Summud, Thiago de Ávila, brasileño, y Saif Abukeshek, palestino-español, muestran signos de tortura, según constataron ayer la embajada de Brasil en Israel y el centro por los Derechos de la Minoría Árabe en ese país, luego de visitar a ambos en la cárcel de Shikma; Ávila se encuentra en huelga de hambre, mientras que Abukeshek permanecía con los ojos vendados, maniatado y obligado a permanecer boca abajo desde su secuestro.

De Ávila “ha sido torturado, golpeado y maltratado” reportó la Flotilla en un comunicado. “Responsables de la embajada han observado marcas visibles en su cara durante una visita supervisada”, añadieron. De Ávila se encuentra también en huelga de hambre y que solo bebe agua desde que fue secuestrado.

Abogados de Adalah, relataron que a Abukeshek lo mantienen maniatado y con los ojos vendados, obligado a permanecer boca abajo en el suelo desde el momento de su captura hasta la mañana de ayer, cuando tuvo lugar la visita, lo que le ha provocado hematomas en cara y manos.