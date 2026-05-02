Se acerca la Primera Carrera DARE; ¿Ya te inscribiste?

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través del programa DARE, invita a la ciudadanía a participar en la Primera Carrera DARE 2026, 5 y 10 kilómetros, la cual se aproxima como parte de las actividades conmemorativas por el 20 aniversario de este programa en Chihuahua.

El evento se realizará el próximo domingo 10 de mayo a las 8:00 horas y es dirigido las familias en general, sin límite de edad, quienes podrán correr o caminar en un ambiente seguro y divertido y se invita también a asistir con mascotas, fomentando la convivencia y la participación de todos los integrantes del hogar.

Con gran entusiasmo, Darío, la mascota oficial de DARE, invita a todas y todos a sumarse a esta carrera, convivir con él y disfrutar de una jornada llena de energía, alegría y unión familiar, la sede será en Lago Di Como.

Esta actividad tiene como finalidad promover la activación física, la convivencia familiar y la prevención, destacando que el Gobierno Municipal impulsa este tipo de eventos para fortalecer la proximidad social y prevenir el consumo de sustancias nocivas y situaciones de violencia en la comunidad.

Los interesados pueden solicitar mayor información a través de WhatsApp, en el número 614-408- 53-54 o acudir a la Comisaria DARE ubicada en la avenida Mirador y Ramírez Calderón.