América sufre ante Juárez pero avanza a las semifinales de la Liga Mx Femenil

Con uno de los planteles de mayor potencial en todas las líneas, el líder América, dirigido por Ángel Villacampa, sufrió para concretar su pase a las semifinales de la Liga Mx Femenil por octava temporada de manera consecutiva al vencer 3-2 (global 4-2) a Ciudad Juárez, el cual clasificó como octavo y tras jugar con gallardía buscaba la campanada de por superar los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

Las Águilas que tuvieron un paso casi perfecto en la temporada, han mostrado un rostro diferente en el inicio de la liguilla y ahora debieron remontar con un doblete de Irene Guerrero, pese a que el rival jugó casi todo el juego con un elemento menos, para seguir en busca del título del torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, el cual no ha podido levantar desde el torneo Clausura 2022.

“El América fue primero (en la tabla general) ahora, debe tenerla fácil contra Juárez, pero empataron en la ida. Ojalá que hoy ganen para que ya después nos den el título”, dijo Sandra una seguidora de las Águilas que pagó 150 pesos para ver el partido.

Con un buen juego en la cancha, así como promociones de 2×1 y dinámicas en las cuales obsequian productos del equipo a los aficionados, el América se ha convertido en uno de los equipos capitalinos que ha logrado atraer a la afición al estadio Ciudad de los Deportes.

Germán Canseco

Ahora, la asistencia fue mediana, con casi la mitad del aforo del recinto; un grupo suficiente para impulsar anímicamente a las Águilas. Villacampa, confiado en la capacidad de sus atacantes, apostó por un esquema ofensivo después de haber empatado 1-1 en el encuentro de ida en Ciudad Juárez, mientras que las Bravas, un plantel con recursos más limitados, prefirieron no arriesgar al esperar el contragolpe.

La estrategia de Ciudad Juárez funcionó de manera sorpresiva al tomar la ventaja al minuto 22 luego de que Aisha Solorzano mandó el balón a las redes al aprovechar una caída de la defensa Kimberly Rodríguez y una mala salida de la arquera Sandra Paños.

Sin embargo, también habría fallas por parte de las Bravas. Yuninia López cometió una barrida sobre Scarlett Camberos, por lo que fue expulsada al minuto 40 y poco después se marcó un penal a favor de las americanistas, el cual fue cobrado por Irene Guerrero (42).

Cuando parecía que el juego estaba puesto para que las Águilas dominaran, las Bravas resurgieron con un tanto de la ex americanista Aurélie Kaci (57), lo que desató la tensión entre las locales.

Sarah Luebbert entró a la cancha como elemento clave que cambió el ritmo en la ofensiva americanista y apenas en un par de minutos rompió a la defensa rival y envió un centro a Scarlette Camberos (72) para que las Águilas siguieran en la batalla. Irene Guerrero selló el juego al 90+2 para que las locales avanzaran con un poco de tranquilidad.