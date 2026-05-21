“La Ola sí, el grito no”, nueva campaña de la FMF contra grito homofóbico

Ciudad de México. La Federación Mexicana de Futbol lanzó la campaña “La ola sí, el grito no” en su intento por despertar el apoyo hacia el Tricolor y erradicar el grito homofóbico “eh puto” durante el Mundial 2026, el tercero en el que este país será anfitrión.

“Esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la selección nacional de México con la ola y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA, para canalizar la pasión y que las tribunas se conviertan en el auténtico jugador número 12”, indicó el organismo en un comunicado.

La campaña no hace mención respecto a los motivos por los cuales el grito es homofóbico y en cambio apela a la nostalgia para revivir a la “ola” que hacían los seguidores en los estadios para despertar el ambiente festivo durante el Mundial de México 1986.

“Fue en ese Mundial, hace 40 años, en el que se inmortalizó “La ola”, un movimiento de unión que hoy permanece en los estadios como uno de los legados más significativos e icónicos del futbol internacional”, señaló la FMF.

En la campaña participarán ex jugadores que fueron parte del representativo nacional del Mundial de México 1986 como Carlos de los Cobos, Luis Flores y Mario Trejo.

El insulto homofóbico que suelen lanzar los aficionados mexicanos en contra del portero rival ha provocado que la FIFA sancione en la última década en más de 20 ocasiones al ente rector del futbol nacional.

Tanto la FIFA como la FMF han intentado erradicar al grito al establecer protocolos contra actos discriminatorios en los estadios -en los que debe detenerse un partido en caso de que se registre un acto ofensivo- y con campañas que no se enfocan en explicar la esencia discriminatoria de este tipo de agresiones.

Si bien el protocolo se ha activado en algunos partidos de la selección mexicana, no ha sido de la misma manera implementado en el futbol nacional.

Incluso, el grito se escuchó en el mundialista estadio Azteca, recién nombrado Banorte, en el partido entre Cruz Azul y Chivas, en las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, sin que se activara el protocolo contra actos discriminatorios.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señaló desde 2014 que el grito “eh puto” es una expresión de desprecio.

“No es descripción ni expresión neutra; es calificación negativa, es stigma, es minusvaloración. Homologa la condición homosexual con cobardía, es una forma de equiparar a los rivales con las mujeres, una forma de ridiculizarlos en un espacio deportivo que siempre se ha concebido casi exclusivamente masculino.”