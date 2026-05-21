Cae red transnacional de tráfico de armas; operaba en Ecuador, Perú y Colombia

Quito. Un operativo policial simultáneo en siete provincias ecuatorianas dejó este jueves 24 detenidos acusados de integrar una red transnacional de tráfico de armas, explosivos y municiones que operaba también en Perú y Colombia, informaron las autoridades.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó en rueda de prensa que los capturados están acusados de tráfico de armas, municiones y explosivos y pertenecerían a la banda criminal “Los Lobos”, una de las más grandes de Ecuador y designada el año anterior por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Aseveró que ese grupo estaba encargado de llevar ese material “mediante corredores logísticos clandestinos” desde la frontera sur con Perú hasta la frontera norte con Colombia para abastecer a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y otros grupos ilícitos.

Los agentes incautaron 749 tacos de dinamita, 68 mil metros de cordón detonante, otros 3 mil 750 explosivos y 17 mil fulminantes, destacó. En los allanamientos intervinieron al menos 400 policías y 76 fiscales, precisó.

Aseguró que la policía y autoridades de Ecuador recibieron colaboración de sus pares de Perú, mientras que “Colombia no participó de esta operación y no se pudo lograr… la detención de los involucrados” del lado colombiano.