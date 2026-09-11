Sentenciado por la privación de la libertad de dos personas en Guachochi

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro años y seis meses de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado en contra del imputado Lucio Fernando C.E., por el delito de privación de la libertad personal.

Tras conocer el caudal probatorio que tenía el agente del Ministerio Público en su contra, el imputado solicitó la terminación anticipada el proceso seguido en su contra, y aceptó su responsabilidad penal por el delito que cometió el 31 de julio de 2025, en el municipio de Guachochi.

Los antecedentes de la investigación ministerial, establecen que el ahora sentenciado, en compañía de una mujer, privó de la libertad a un masculino de 26 años de edad y a un menor de 12 años de edad, víctimas que fueron rescatadas por autoridades de los tres órdenes de gobierno que integran las Bases de Operación Interinstitucional.

Hechos por los que fue detenido en diciembre del año pasado, con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

El órgano jurisdiccional que conoció la causa penal, le impuso la referida sentencia y lo condenó a pagar la cantidad de 24 mil pesos como reparación del daño, y una multa de 9 mil 051 pesos.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.