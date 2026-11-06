Karim López sólo necesita jugar para consolidarse en la NBA, dice Horacio Llamas

La consolidación de un atleta de élite requiere un proceso cuidadoso respaldado en la paciencia y el apoyo de la afición. Bajo esa premisa, los ex basquetbolistas Horacio Llamas y Greivis Vásquez confían en que el tricolor Karim López, considerado como una promesa nacional de este deporte, podrá desarrollar un carrera con éxito en la NBA.

Por unos instantes, Llamas mira hacia arriba con seriedad, analiza el perfil de Karim: un joven de 19 años, con una altura de 2.03 metros, formación en Europa y gran agilidad. Desde su perspectiva, el sonorense tiene las cualidades físicas y tácticas para triunfar en la liga más mediática de basquetbol.

“Yo no soy su coach, él tiene que exigirle algo que quiera para mejorar. Para mí, sólo es que juegue a donde vaya. Hasta al hijo de Lebron (James) lo mandaron a la G League, muchos han pasado por esa liga, pero con la consigna de que jueguen”, apuntó Llamas, el primer mexicano que pisó las duelas de la NBA.

Karim López rompió un esquema como basquetbolista mexicano. Bajo la guía de su padre Hiram López, quien fue seleccionado nacional, migró cuando era adolescente a Europa para fortalecer sus habilidades en la duela. Ese riesgo que tomó para perfeccionar su formación le permitió fichar con los New Zealand Breakers de la liga de Australia y Nueva Zelanda (NBL), que forma parte del programa Next Stars, enfocado en la proyección de talentos para la NBA.

Con ese proceso peculiar, Karim se convirtió en el séptimo mexicano en llegar a la NBA. Antes lo habían logrado Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, Juan Toscano y Jaime Jáquez, quien también está en activo con los Bucks de Milwaukee.

Más allá de una formación peculiar para un latinoamericano, Karim marcó un hito como el primer mexicano en ser elegido en la primera ronda del draft de la NBA, tras ser seleccionado por los Pistons de Detroit y ser traspasado minutos después en un canje a Memphis.

Esa hazaña provocó que se generaran grandes expectativas de su carrera, pero tanto el debut como su participación la franquicia de Memphis han sido menos brillantes de lo esperado. Karim hizo su presentación el 29 de octubre con los Grizzlies frente a los Trail Blazers de Portland, donde apenas disputó tres minutos, después sumó otros cuatro ante los Kings de Sacramento. No obstante, fue enviado hace unos días a la G League para ganar experiencia.

“Si va a estar en el G League, que juegue y aproveche”, sentenció Llamas respecto a las especulaciones de la carrera de Karim López al tener poca actividad con los Grizzlies.

“Debemos saber que hay un proceso. Son más que profesionales y están muy preparados el equipo y la Liga que lo contrató, saben la capacidad y el futuro que tiene. Hay que apoyarlo y saber que (en su equipo) harán todo lo posible para que tenga el roce necesario”, dijo Llamas.

El venezolano Greivis Vásquez recordó su experiencia de seis temporadas en la NBA para señalar que Karim sólo requiere encontrar una posición que sea conveniente en la estrategia de su equipo y así pueda afianzarse como titular.