Alejandra Guzmán se reconcilia con Frida Sofía para celebrar su cumpleaños 

Alejandra Guzmán confirmó que visitó a su hija Frida Sofía para celebrar su cumpleaños y aseguró que se quedó con un buen recuerdo.

Después de varios años de distanciamiento, Alejandra Guzmán y Frida Sofía tuvieron un acercamiento que la cantante recuerda con cariño. La intérprete contó que visitó a su hija para celebrar su cumpleaños, aunque dejó claro que no quiere que ese momento se convierta en un tema constante ante los medios: prefiere que cualquier avance en su relación ocurra en privado.

Alejandra Guzmán cuenta cómo fue el encuentro con Frida Sofía

De buen humor, Alejandra Guzmán confirmó que decidió buscar a su hija Frida Sofía y tocar a su puerta para acompañarla en su cumpleaños. Aunque no habló de una reconciliación definitiva, sí reconoció que se quedó con un recuerdo positivo de ese momento y que le gustaría que ambas pudieran comunicarse sin la presión de la prensa.

“Ah, claro, fui, le toqué la puerta, la celebré y ya. Yo creo que hace falta, pues que nos comuniquemos sin tanta prensa. Yo la verdad me atreví a hacerlo y me quedé con un muy buen recuerdo y así lo quiero dejar”, platicó frente a un grupo de reporteros.

La cantante también habló de las cualidades de Frida y destacó que, a sus 34 años, tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Más allá de cómo evolucione su relación, dijo que su mayor deseo es verla feliz y reconoció el talento y la preparación de su hija.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía (Instagram)

“Ella ya tiene 34 años, es una persona madura y que tome sus decisiones, tiene todo para hacerla en la vida, tiene una voz preciosa, tiene dos carreras, yo no tengo carrera, entonces creo que tiene todo para ser feliz y eso es lo que más le deseo”.

La intérprete también recordó el año complicado que vivió por sus problemas de salud. Contó que pasó prácticamente un año en cama y tuvo que someterse a 10 operaciones. Aunque apenas lleva cuatro meses de regreso al trabajo, aseguró que actualmente se encuentra mejor: “Ha sido un año fuerte porque pasé un año en cama, tuve 10 operaciones y llevo apenas 4 meses de trabajo. Me luxé, pero es normal con las prótesis, entonces ya estoy bien”.

La cantante aprovechó para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido durante este proceso y destacó que le alegra mantener una comunicación cercana con los medios: “La verdad es que tengo mucho que agradecerle a la vida, a ustedes, porque me han apoyado, porque ya hay un diálogo y eso me da mucho gusto”.

Alejandra Guzmán prepara su regreso a los escenarios

Alejandra Guzmán también habló de los compromisos profesionales que tiene para noviembre y del entusiasmo que siente por volver a trabajar después de los problemas de salud que la mantuvieron alejada de los escenarios.

Entre sus próximos conciertos mencionó una presentación en Teotihuacán, otra en Veracruz y una fecha en la Ciudad de México el 27 de noviembre. Sobre esta nueva etapa, aseguró que se siente con ánimo y recordó que sus recientes presentaciones en Guadalajara tuvieron buenos resultados.

“Venimos con todas las ganas. Es la primera vez que me invitan. Estoy muy contenta de sentirme bien. Me fue muy bien en Guadalajara, en las arenas. En noviembre tengo aquí México, o sea que los invito el 27. Voy a tener Teotihuacán, voy a tener Veracruz, claro, no querían, pero yo sí quería y lo hice”.

Al ser cuestionada sobre su vida sentimental, Alejandra dejó claro que no está enamorada de alguien ni tiene entre sus planes comenzar una relación. Por ahora, explicó, está concentrada en sí misma y en disfrutar esta etapa: “Enamorada, no de nadie… Más que de mí, ahora soy mi prioridad”, recalcó

Otro de los temas que abordó fue el recuerdo de su mamá, Silvia Pinal, cuyo primer aniversario luctuoso se cumple el 27 de noviembre. Alejandra adelantó que aprovechará el concierto que tiene programado ese día para rendirle un homenaje a través de la música.

“Pues yo voy a cantarle, voy a hacer el 27, que es precisamente el día que ella trascendió, el concierto. Pero para mí es un regalo poderle cantar, poder trabajar. Y aparte la gente la admira, la extraña”.

La cantante contó que ha recibido regalos y detalles de personas que también recuerdan con cariño a la primera actriz. Entre ellos, mencionó una figura de Silvia hecha en tercera dimensión y un muñeco en el que aparecen ambas abrazándose.

“Tengo muchas demostraciones de amor. Me regalaron una Silvia Pinal hecha en 3D, me regalaron un muñeco conmigo y mi mamá abrazándonos, que se los tengo que enseñar”. Cuando le preguntaron qué lugar ocupa su mamá en su vida, Alejandra respondió sin dudar: “En mi casa, en mi corazón y en mi vida. Yo creo que el mayor”.