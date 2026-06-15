Sentenciado a 5 años de prisión por abuso sexual agravado de una menor de edad

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de cinco años de prisión, dictada en contra de Carlos Misael R. G., quien, en un juicio oral, fue declarado responsable del delito de abuso sexual agravado que cometió a una niña.

El caudal probatorio presentado por agentes del Ministerio Público la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, demostró, que, de mayo a junio del 2021, el ahora sentenciado, agredió sexualmente a la víctima de 7 años de edad, en el interior de un domicilio de la colonia Camino Real, en la ciudad de Chihuahua.

El Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Morelos, dictó el fallo condenatorio en contra de Carlos Misael R.G., y en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia que purgará en prisión, además, la cantidad que pagará por concepto de la reparación del daño.