Presenta DSPM a sujeto acusado de matar a su perro; denuncian que se comportó intransigente con policías

Elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre de 52 años de edad por presuntas faltas administrativas relacionadas con maltrato animal y agresiones contra servidores públicos, durante una intervención realizada en las instalaciones de Mantenimiento Urbano Municipal.

La detención se derivó de una investigación relacionada con hechos ocurridos durante la madrugada del 14 de junio donde un canino perdió la vida tras resultar lesionado con un arma blanca.

Como parte de las diligencias de investigación, policías municipales acudieron a las instalaciones ubicadas en el cruce de las calles Novena y Tamborel, en la colonia San Rafael, donde localizaron al presunto involucrado y le informaron sobre el procedimiento correspondiente.

De acuerdo con el reporte policial, durante la entrevista el hombre adoptó una actitud intransigente y presuntamente agredió físicamente a los agentes al intentar retirarse del lugar, motivo por el cual fue detenido por faltas administrativas contempladas en el Reglamento de Protección Animal para el Municipio de Chihuahua y en el Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Chihuahua.

Posteriormente fue trasladado al Centro de Detención Municipal Zona Sur para su remisión correspondiente, será la Fiscalía General del Estado quien determine la situación legal en el caso.