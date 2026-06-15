El incómodo momento que Ester Expósito vivió en encuentro con el príncipe Alberto de Mónaco

La actriz de Élite asistió a la inauguración del 65º Festival de Televisión de Montecarlo, donde recibió el International Golden Nymph Award de manos del príncipe Alberto II de Mónaco.

La actriz española Estér Expósito vivió un momento incómodo en un encuentro con el príncipe Alberto de Mónaco en el principado. En imágenes difundidas por medios locales, se aprecia el momento en el que ella se acerca a saludar al royal esperando intercambiar algunas palabras con él, sin embargo, él la saluda y continúa en su plática dejando desconcertada a la actriz.

Ester Expósito recibe un premio de manos del príncipe Alberto de Mónaco

Mientras el furtbolista Kylian Mbappé se concentra con la selección de Francia para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, su novia, la actriz Ester Expósito, vivió una de las noches más importantes de su carrera. La protagonista de Élite fue una de las invitadas estelares de la inauguración del 65º Festival de Televisión de Montecarlo, donde recibió uno de los reconocimientos más importantes de la velada de manos del príncipe Alberto II de Mónaco.

La protagonista de Élite fue una de las invitadas estelares de la inauguración del 65º Festival de Televisión de Montecarlo, donde recibió uno de los reconocimientos más importantes de la velada de manos del príncipe Alberto II de Mónaco. (Shutterstock)

La actriz madrileña, de 26 años, fue galardonada con el International Golden Nymph Award, un premio que distingue a las figuras con mayor proyección internacional en la industria audiovisual, en su caso como promesa. El reconocimiento le fue entregado personalmente por el soberano monegasco durante la ceremonia celebrada en el Grimaldi Forum, uno de los eventos más prestigiosos de la televisión europea.

Aunque la ceremonia se llevó a cabo según lo planeado, hubo un espontáneo momento que rápidamente se hizo viral en el mundo entero: Durante la velada, la actriz española se acercó buscando la atención del royal, quizá para intercambiar unas palabras o tomarse una foto, sin embargo, él se limitó a saludar y continuó con la plática que tenía con otro invitado. La reacción del príncipe desconcertó a Ester, quien optó por retirarse.

Ester Expósito conquista con su estilo Montecarlo

La protagonista de Élite fue una de las invitadas estelares de la inauguración del 65º Festival de Televisión de Montecarlo, donde recibió uno de los reconocimientos más importantes de la velada de manos del príncipe Alberto II de Mónaco. (Shutterstock)

Para la ocasión, Ester apostó por un diseño de archivo de la diseñadora española Teresa Helbig, perteneciente a la colección otoño-invierno 2017-2018. El vestido, confeccionado en tul color marfil con delicados bordados geométricos, fue una clara referencia al glamour clásico de la Riviera francesa y la convirtió en una de las invitadas más fotografiadas de la noche.

La protagonista de Élite fue una de las invitadas estelares de la inauguración del 65º Festival de Televisión de Montecarlo, donde recibió uno de los reconocimientos más importantes de la velada de manos del príncipe Alberto II de Mónaco. (Shutterstock)

Durante la gala también estuvieron presentes varios miembros de la familia Grimaldi, entre ellos Louis Ducruet y Camille Gottlieb.

Mbappé, el gran ausente en premiación de Ester Expósito

La ausencia de Mbappé no pasó desapercibida. El delantero del Real Madrid se encuentra concentrado con Francia, que debutará en el Mundial 2026 frente a Senegal. Sin embargo, el nombre del futbolista ha seguido ligado al de la actriz española debido a los crecientes rumores sobre su relación.

Ester Expósito fue visto en citas con futbolista Kylian Mbappé. (Getty Images)

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente el romance, en los últimos meses han sido fotografiados juntos en distintos destinos, incluidos París, Italia e Ibiza. De hecho, hace unos días salieron a la luz imágenes de una escapada en yate por la isla balear, donde ambos fueron captados compartiendo momentos de complicidad antes del inicio del torneo.