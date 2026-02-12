Sentenciado a 37 años de prisión por robo de vehículo y secuestro exprés de chofer de plataforma

• También fue encontrado responsable por delitos contra la salud

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de 37 años, dos meses y 10 días de prisión, dictada en contra de Marcos Antonio P. M., por los delitos de robo agravado de vehículo, secuestro exprés, y contra la salud, que cometió en la ciudad de Chihuahua.

En un procedimiento abreviado, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos que conoció la causa penal 2442/2023, le impuso la pena privativa de la libertad, con base en las pruebas que presentó el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículo.

Las investigaciones ministeriales pudieron establecer, que el 15 de julio de 2023, aproximadamente a las 04:00 horas, en la colonia Felipe Ángeles, Marcos Antonio P. M., y diversa persona, utilizaron un arma de fuego para amagar al chofer un vehículo de la marca Toyota, del servicio de trasporte de la plataforma digital In Driver.

Obligaron a la víctima a conducir durante media hora, y luego la pasaron al asiento trasero del vehículo, mientras que el ahora sentenciado condujo hasta que la bajaron en un área despoblada, no sin antes robarle su cartera, teléfono celular, zapatos, y la cantidad de tres mil pesos en efectivo, además de amenazarlo de muerte.

El afectado recibió ayuda e interpuso la denuncia ante esta Fiscalía y las indagatorias ministeriales permitieron encontrar y detener ese mismo día, a Antonio P. M., quien conducía el vehículo robado, en donde llevaba consigo metanfetamina y un arma de fuego.

Hechos por los que fue vinculado a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, proceso penal que concluyó de manera anticipada tras aceptar su responsabilidad penal,

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.