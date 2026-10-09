Sentenciada a 2 años y 6 meses de prisión por robo agravado a Farmacias Guadalajara

•⁠ ⁠Pagará 4 mil pesos por concepto de reparación del daño.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo una sentencia condenatoria de dos años y seis meses de prisión, dictada en contra de Cristal Michel C. V., por el delito de robo agravado que cometió a una sucursal de Farmacias Guadalajara.

Con las pruebas expuestas por el agente del Ministerio Público, la ahora sentenciada aceptó su responsabilidad penal y se apegó a un procedimiento abreviado dentro de la causa penal 1164/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 31 de marzo de 2026, Cristal Michel C. V., en compañía de diversa persona, ingresó a la sucursal de Farmacias Guadalajara, ubicada en la colonia José María Ponce de León, en la ciudad de Chihuahua.

En el establecimiento amenazaron con un objeto punzocortante a una empleada, despojándola de su teléfono celular, además de apoderarse de 4 mil pesos en efectivo.

El pasado martes 6 de octubre, el Juez de Control, dictó la sentencia condenatoria en contra de Cristal Michel C. V., negándole el beneficio de la condena condicional, además, la condenó a pagar la cantidad de 4 mil pesos por concepto de reparación del daño.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de combatir los delitos de robo y llevar ante la justicia a quienes atentan contra el patrimonio de las personas y los establecimientos comerciales.