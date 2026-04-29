Senado ya no tiene participación, se envió informe de desacato: Mier por caso Chihuahua

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier indicó que el Senado ya no tiene participación en el caso de la supuesta intervención de agentes estadounidenses en un operativo de Chihuahua.

Asimismo, dijo que ante la negativa de la gobernadora Maru Campos para asistir al Senado y explicar lo sucedido, Ignacio Mier dijo que se envió un informe de desacato político parlamentario.

será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine las responsabilidades jurídicas.

El presidente de la Jucopo llamó a no anticiparse, porque tiene que agotarse la investigación, en su caso judicializarse el asunto, y una vez que “esté judicializado ya se revisará qué es lo que procede”.

“El Senado esperará a que se determinen las responsabilidades de funcionarios, (…) que es cuando actuaremos, mientras tanto no hay que entorpecer y dejar que sea el cauce institucional”, explicó.