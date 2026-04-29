Activa Red Universitaria Chihuahua Green mesas técnicas para transformar el conocimiento en soluciones industriales

• Es el inicio operativo de una de las primeras estructuras técnicas en México alineadas al estándar de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), en el marco de la Ley General de Economía Circular vigente desde 2026.

•

(Chihuahua, Chih. a 29 de abril de 2026). – La Red Universitaria Chihuahua Green formalizó la instalación de sus mesas técnicas de trabajo, consolidando un modelo de colaboración entre academia, sector público y sector empresarial orientado a convertir el conocimiento en soluciones industriales reales. Este ejercicio marca el inicio operativo de una de las primeras estructuras técnicas en México alineadas al estándar de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), en el marco de la Ley General de Economía Circular vigente desde 2026.

La sesión se llevó a cabo en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con la participación de 10 instituciones de educación superior del estado, que asumieron compromisos formales para operar bajo un esquema técnico, medible y verificable. En este contexto, se instalaron seis mesas estratégicas: Electromovilidad, Talento Universitario, Colaboración Internacional, Hidrógeno Verde, Biogás y Energía Eólica, cada una con responsables designados, calendario de trabajo y objetivos definidos.

Este modelo representa la transición de la planeación a la ejecución, con el propósito de vincular directamente el talento académico con las necesidades de la industria y del desarrollo sostenible en Chihuahua. Se busca que estudiantes de posgrado y egresados participen en proyectos reales, con impacto verificable y alineados a los retos actuales en transición energética, economía circular y descarbonización.

Durante la apertura, Víctor M. Gómez-Céspedes, Team Leader de Chihuahua Green, iniciativa público-privada de COPARMEX Chihuahua, destacó que la entrada en vigor de la Ley General de Economía Circular exige pasar de la visión a la implementación, señalando que Chihuahua cuenta con una plataforma técnica capaz de traducir conocimiento en proyectos medibles y financiables. Por su parte, la M.P.A.J. Rocío del Carmen Flores, en representación de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, subrayó el compromiso de la academia para orientar su capacidad de investigación y formación hacia los desafíos productivos y ambientales del estado.

En representación del Gobierno del Estado, el Ing. Luis Carlos Hernández Ayala, Director de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético (AEDE), enfatizó que la transición energética requiere la articulación entre política pública, cooperación internacional y talento especializado. Asimismo, el Mtro. Sergio Erick Hernández Pérez, también de la AEDE, asumió la coordinación de la Mesa de Electromovilidad, considerada prioritaria en la agenda 2026.

La Red operará bajo un esquema de gobernanza colaborativo y rotatorio que garantiza la participación equitativa de las instituciones, evitando la concentración de decisiones y promoviendo la corresponsabilidad. Este modelo contempla un Consejo integrado por universidades, instancias gubernamentales y Chihuahua Green como organismo articulador, así como mesas técnicas con autonomía operativa y enfoque en resultados.

El componente aplicado se fortaleció con la participación de actores estratégicos. Lázaro Nochebuena, de Fundación Grupo México, destacó la relevancia de contar con metodologías verificables para la medición de captura de carbono. Zabdi Arvizo presentó el modelo Chihuahua Consciente y su proyecto de integración con la Red Universitaria bajo un esquema MRV. El modelo —que articula productores regionales, salud, economía circular y comunidad— propone conectar su plataforma de impacto social con los estándares de medición y verificación que opera la Red, ampliando la circularidad hacia el consumo consciente y el tejido social.

José Elizalde, de Fundación Index, subrayó el potencial de la industria manufacturera para implementar esquemas de medición de materias primas secundarias alineados a la legislación vigente.

Adicionalmente, la Red incorpora un componente estratégico de vinculación internacional, con alianzas en Europa y América Latina que permitirán impulsar proyectos con acceso a financiamiento y posicionar a Chihuahua como referente en cooperación técnica en economía circular.

Como parte de los acuerdos, cada mesa técnica deberá definir en el corto plazo un proyecto ancla para 2026, con indicadores, responsables y mecanismos de seguimiento bajo el estándar MRV. Paralelamente, se avanza en la estructuración del Programa Estatal de Talentos Circulares, enfocado en formar perfiles técnicos en áreas clave como hidrógeno verde, electromovilidad, medición de emisiones y economía circular aplicada.

La instalación de estas mesas representa un paso decisivo para consolidar un ecosistema de innovación en Chihuahua, donde el conocimiento académico se traduzca en soluciones concretas para la industria, el gobierno y la sociedad, fortaleciendo así la competitividad y el desarrollo sostenible del estado.

Las 10 instituciones que participan son: Universidad Autónoma de Chihuahua Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Politécnica de Chihuahua, Universidad Tecnológica de Camargo, UVM Campus Chihuahua, La Salle Chihuahua, Tec de Monterrey Campus Chihuahua, Instituto Tecnológico de Chihuahua, CIMAV y Universidad Politécnica de Chihuahua.