INDEX Chihuahua fortalece la competitividad laboral de la industria con Diplomado en Gestión Integral de Relaciones Laborales

Diplomado se realiza del 29 de abril al 13 de mayo en formato presencial

Participan especialistas en conciliación, derecho laboral y cumplimiento internacional

Chihuahua, Chih.— Con un enfoque estratégico orientado a fortalecer la estabilidad y competitividad del sector productivo, INDEX Chihuahua puso en marcha el Diplomado en Gestión Integral de Relaciones Laborales, un programa que reúne a especialistas y líderes empresariales para profesionalizar la toma de decisiones en materia laboral.

El presidente de INDEX Chihuahua, René Espinosa Terrazas, subrayó que el entorno actual exige organizaciones más preparadas, capaces de anticipar riesgos, gestionar conflictos y consolidar relaciones laborales sostenibles. “Hoy más que nunca, las relaciones laborales son una herramienta estratégica que impacta directamente en la competitividad de las empresas”, señaló.

Cada módulo es impartido por especialistas en derecho laboral, conciliación y cumplimiento internacional, lo que permite a los participantes acceder a una visión integral y actualizada sobre los desafíos que enfrentan las empresas en Chihuahua.

Por su parte, Diodoro Siller, Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, destacó que este tipo de iniciativas fortalecen el ecosistema laboral de la entidad, al impulsar condiciones más justas, modernas y con certeza jurídica. “El mundo del trabajo está en constante transformación. La profesionalización es clave para construir entornos laborales que respondan a las nuevas dinámicas productivas y a las exigencias del mercado global”, afirmó.

El programa también responde a la necesidad de alinear a la industria con estándares internacionales derivados del T-MEC, así como de fortalecer la cultura de prevención de conflictos, uno de los factores críticos para la estabilidad operativa en el sector manufacturero.

Con este diplomado, INDEX Chihuahua refrenda su papel como articulador entre empresas, especialistas y autoridades, promoviendo la capacitación como un eje central para el desarrollo económico y la consolidación de Chihuahua como referente nacional en industria y empleo formal.

Para concluir el acto protocolarios, José Nuñez Leos, Director del Comité de Recursos Humanos de Index Chihuahua, dijo que la gestión de recursos humanos es un eje estratégico para construir paz laboral, fortalecer la confianza entre empresas y colaboradores, inversionistas y con ello, garantizar el respeto pleno a los derechos de las personas. “Las relaciones laborales sanas son una condición indispensable para que la productividad y estabilidad de nuestra región. En Chihuahua este esfuerzo no se realiza de manera aislada, siempre hemos caminado de la mano del gobierno del estado a través de la secretaría del trabajo, un aliado fundamental en la evolución de nuestro modelo laboral” concluyo.

El diplomado se desarrolla de manera presencial del 29 de abril al 13 de mayo, contempla cinco módulos diseñados para atender necesidades reales del sector industrial:

• Técnicas de conciliación laboral: taller práctico enfocado en la solución de conflictos (29 de abril)

• Manejo de demandas y conflictos laborales: herramientas legales y operativas (30 de abril)

• Cumplimiento legal en el marco del T-MEC: alineación a compromisos internacionales (6 de mayo)

• Relaciones individuales de trabajo y adaptación internacional: contexto global y normativo (7 de mayo)

• Terminación de la relación laboral: procedimientos y mejores prácticas (13 de mayo)