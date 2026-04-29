Consejo Universitario de la UACH celebra sesión histórica en Facultad de Zootecnia y Ecología

Se aprobó la Maestría en Ciencias en Formación e Innovación en Salud para el Bienestar Social

La Universidad Autónoma de Chihuahua celebró la sesión número 637 del Honorable Consejo Universitario en las instalaciones de la Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE), en un ejercicio que fortalece la cercanía con la comunidad universitaria y promueve la participación en distintos espacios académicos.

El rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, expresó que realizar esta sesión en la FZyE responde al objetivo de mantener un vínculo directo con estudiantes, docentes y personal administrativo. Asimismo, destacó la labor de esta unidad académica en la formación de profesionistas, así como el desarrollo de múltiples investigaciones que impactan de manera positiva en el sector productivo, el estado y el país.

Por su parte, el director de la Facultad de Zootecnia y Ecología, Dr. Alfredo Pinedo Álvarez, agradeció la presencia de las y los consejeros y subrayó el carácter histórico de la sesión, al ser la primera ocasión en que se realiza en dicha unidad académica. Señaló que la comunidad académica y estudiantil trabaja en temas clave como la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

Durante la sesión, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad la creación de la Maestría en Ciencias en Formación e Innovación en Salud para el Bienestar Social, programa que estará a cargo de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, así mismo se aprobó el Calendario Oficial para el ciclo escolar correspondiente al semestre agosto-diciembre .

Al concluir la sesión, autoridades universitarias inauguraron el Salón Multipropósitos de la Facultad de Zootecnia y Ecología, espacio que permitirá fortalecer las actividades académicas de posgrado, como exámenes, coloquios y diplomados. Durante el acto, se destacó el trabajo conjunto de la comunidad académica y estudiantil para la rehabilitación de este recinto, el cual representa un ejemplo de colaboración, logros y desarrollo institucional.