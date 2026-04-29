Se manifiestan jubilados de la CFE; exigen al gobierno federal no violar sus derechos

Un grupo de personas se manifestó de manera pausada en los semáforos de la avenida Carranza, jubilados de la CFE exigen a la federación respeto a sus derechos

Jose Guzmán integrante del movimiento declaró que esta manifestación se debe a la nueva reforma que da daños a los derechos laborales.

“Estamos exigiendo el respeto a los derechos debido a que la Reforma al artículo 127 constitucional viola estos derechos y retroactividad de las propias leyes”, comentó.

Cerca de 200 trabajadores de la CFE jubilados serían afectados en Chihuahua y se sumarán trabajadores de PEMEX en los próximos días.