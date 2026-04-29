Inaugura Maru Campos Centro Neurobiológico en Cuauhtémoc, atenderá a menores víctimas de violencia

En el municipio de Cuauhtémoc, la gobernadora María Eugenia Campos Galván inauguró el Centro de Adaptación Neurobiológica para Niñas, Niños y Adolescentes a cargo del DIF Estatal.

Se trata del primer Centro Neurobiológico en el país, cuyo objetivo es brindar atención integral a menores de edad que han vivido situaciones de violencia, maltrato y omisión de cuidados para mejorar su salud, educación y aspectos psicoemocionales con 36 beneficiarios ya registrados.

El proyecto conlleva una inversión de 78 millones 616 mil pesos de los cuales, 64 millones 242 mil pesos fueron aportados por Gobierno del Estado y 14 millones 374 mil pesos por la Fundación del Empresariado Chihuahua (Fechac).

Entre los servicios que ofrecerá el Centro se encuentran:

-Atención médica neurológica, psicológica, psiquiátrica, médico general y enfermería

-Atención educativa en nivel primaria, secundaria y bachillerato, así como clases de inglés, computación, educación física con cobertura de materiales escolares, aulas, biblioteca y salón de cómputo.

-Terapias y apoyo psicológico individual y grupal, así como acompañamiento en vivencia de valores con cuidadores capacitados.

-Residencial y bienestar con 8 dormitorios para alojamiento, alimentación equilibrada, uniforme escolar y ropa informal, esparcimiento físico y cultural, además de un programa deportivo.

El Centro se construyó en un terreno de 5 mil metros cuadrados donado por Guadalupe Nevárez Chávez. Cuenta con áreas administrativas, 3 consultorios médicos privados, espacio para 3 camillas, consultorio de nutricionista, jardines interiores, salón de usos múltiples, lavandería, comedor para 100 comensales, bodega, 5 aulas de clases, cancha con domo iluminada y un patio con aparatos de ejercicio.

Se trabajará en conjunto con asociaciones civiles como Casa Amor, Almas Nuevas, Granja Hogar Casa de la Esperanza, La Gran Familia de Gregory, Albergue Vida 180, Albergue Apoyo con Cariño, Unidos por Amor a Ti en Cuauhtémoc, entre otras.