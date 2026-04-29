Eligen a Raúl De León Apráez como presidente estatal de FICOSEC

• Concluye Rodrigo Tena Cruz su participación como presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad de Chihuahua.

• Eligen integrantes a Raúl De León Apráez como el nuevo presidente de este Comité.

En la octagésima primera sesión del Comité Técnico del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, se eligió de manera unánime a Raúl De León Apráez como el nuevo presidente por los próximos dos años. En esta sesión, Rodrigo Tena Cruz, concluyó su gestión al frente del máximo órgano del Fideicomiso, la cual inició en mayo de 2024

Además, se nombró a Joaquin Mesta Falomir como secretario técnico del Fideicomiso.

Raúl De León Apráez es presidente del Consejo Directivo de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. Es ingeniero civil y cursó la Especialidad en Alta Dirección de Empresas AD2 en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Es un empresario comprometido con su participación en la sociedad civil organizada.

Durante su trayectoria ha ejercido el servicio público como Regidor en el periodo de 2007-2010, posteriormente, como director de Ecología y Protección Civil durante el periodo de 2010-2013. Además, presidió la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, CANACINTRA, durante dos periodos consecutivos de 2017 a 2019 y es integrante Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, A.C.

Actualmente lidera y administra la empresa SELIC, dedicada a servicios especializados de limpieza industrial y comercial, con más de 34 años de experiencia y servicio a la comunidad juarense.

El Comité Técnico del Fideicomiso es la máxima autoridad del Fideicomiso, el cual está compuesto por 20 integrantes del sector empresarial y 4 titulares de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, la Fiscalía General del Estado y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Es en el Comité Técnico donde se discuten y deciden las inversiones en proyectos implementados por organizaciones de la sociedad civil y diferentes dependencias de gobierno que realizan acciones de prevención, seguridad y justicia del estado de Chihuahua, enfocados en sus cuatro ejes estratégicos:

• Fortalecimiento institucional en seguridad y justicia.

• Evaluar, medir y monitorear la acción de gobierno en seguridad y justicia.

• Corresponsabilidad ciudadana frente al delito.

• Fomento a la competitividad.

El Fideicomiso es fondeado con la contribución extraordinaria al Impuesto sobre la Nómina con el que el mismo sector empresarial decidió cooperar desde el 2012 y que representa un esfuerzo económico generado directamente por los empresarios de Chihuahua.