Amplían plazo para registro al PEUA, hasta el 29 de mayo

El director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Román Alcántar Alvídrez anunció que el plazo para registrarse en el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía de uso agrícola (PEUA) se amplió hasta el 29 de mayo del presente año.

Por su parte, Benjamín Carrera, delegado de Sader en la entidad señaló que al cierre del 28 abril, se han recibido 11 mil solicitudes para el registro al PEUA, de un total de 13 mil 500 productores que se registraron en año pasado.

En este sentido, desde Oficinas Centrales se decidió ampliar un mes más la prórroga de registro, a efecto de que la mayor cantidad de productores se registren el PEUA.

Benjamín Carrera destacó que los productores se pueden registrar al PEUA en cualquier momento del año, sin embargo, solamente en el periodo de prórroga se concederá un retroactivo en la energía eléctrica que se haya consumido previo al registro.