Ellos y ellas son los que integran el Cabildo y gabinete municipal infantil 2026

En sesión solemne de Cabildo regidoras, regidores, directoras, directores, síndica, alcalde y jefe de Gabinete, cedieron su lugar a los niños y niñas ganadores de este evento en conmemoración del Día del Niño.
Los galardonados de este año fueron: Dana Sofia Olivas Herrera Presiendencia Municipal Paulina Guadalupe Quezada EnríquezSindicatura Municipal Dereck Alejandro Pando RomeroSecretaria del H. Ayuntamiento Jesús Emiliano de la Rocha DomínguezRegiduría de Educación Ian Leonardo Ochoa MartínezRegiduría de Hacienda y Planeación Grecia Guadalupe Godoy Bernal Regiduría de Gobernación David Felipe Tovar Bocanegra
Regiduría de Sociedad Civil Organizada, Asuntos Religiosos y Comunidades Indígenas
Meredith Elizabeth Bencomo ArgüellesRegiduría de Desarrollo Social Bella Yisel González GarcíaRegiduría de Participación Ciudadana Nicole Lobatos MariscalRegiduría de Fomento Económico Miguel Antonio Sánchez PérezRegiduría de Obras y Servicios Públicos Dereck Alexis Villalobos VillalbaRegiduría de Seguridad Pública César Miguel Castro CereceresRegiduría de Salud Jenifer Ximena González Trujillo Regiduría de Deporte Melissa Daenerys Hernández Peinado Regiduría de Cultura Natalia Yareli Villalobos HernándezRegiduría de Transparencia Fernanda Sofía Cruz Neri
Regiduría de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de las niñas y niños
Andrea Alejandra Morales GonzálezRegiduría de Desarrollo Rural Ángel Gabriel Camacho VilchisRegiduría de Desarrollo Urbano Abner Isaac Esparza GómezRegiduría de Ecología Alexa Victoria Hernández GillRegiduría de Trabajo y Previsión Social Ángel Ernesto Amador López
Regiduría de Movilidad Sustentable, Seguridad Vial y Transporte
Jazmín Ariana Durán Ramos Regiduría de Juventud Jaime Osmar Márquez PortilloPresidencia del DIF Municipal Antonio Nicolás Delgado FríasDirección del DIF Municipal Debany Ruvalcaba UrtusuásteguiTesorería Municipal Sherlyn Morales López Oficialia Mayor Paula Victoria Delgadillo RodríguezJefatura de Gabinete Natasha Xally García García Jefatura del Despacho del Alcalde América de la Rosa Molina Dirección de Obras Públicas Denisse Valeria Romero LoyaDirección de Servicios Públicos Xiomara Yamilet García Salmón Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Ian Mejía Duarte
Dirección de Desarrollo Humano y Educación
León Gustavo Santillán Pérez
Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental
Noel Tadeo Chacón GuillénDirección de Desarrollo Rural Eimi Julieta Oaxaca Deoses
Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad
Angélique Daena Aragonez Contreras
Dirección de Mantenimiento Urbano Eder Prieto EstradaDirección de Seguridad Pública Armi Daniel Altamirano RomeroCoordinación de Participación Ciudadana Johana Abigail Iglesias IbarraCoordinación de Relaciones Públicas Aiden Erubiel Chávez Veleta
Coordinación de Transparencia , Gobierno Abierto y Archivos
Jesús Antonio Espino VillalobosCoordinación de Comunicación Social Axel Noé Arrieta Andujo
Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal
Lía Nohemí Baro Medina
Dirección el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud
Fernanda Chávez Loera Dirección del Instituto de Cultura Cristian Giovanni Girón Villalva
Gerencia General del Consejo de Urbanización Municipal
Emily Sofía González García
Dirección del Instituto Municipal de Pensiones
Diego Loya GranilloDirección del Órgano Interno de Control Dana Elianee Amaya Ojeda
Dirección del Instituto de Planeación Integral
Eder Kaleb Torres Flores
Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres
Chelsea Estefania Domínguez Rodríguez
Dirección del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Alondra Pérez PortilloVocera Infantil del Gobierno Municipal