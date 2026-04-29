Ellos y ellas son los que integran el Cabildo y gabinete municipal infantil 2026

En sesión solemne de Cabildo regidoras, regidores, directoras, directores, síndica, alcalde y jefe de Gabinete, cedieron su lugar a los niños y niñas ganadores de este evento en conmemoración del Día del Niño.



Los galardonados de este año fueron: Dana Sofia Olivas Herrera Presiendencia Municipal Paulina Guadalupe Quezada EnríquezSindicatura Municipal Dereck Alejandro Pando RomeroSecretaria del H. Ayuntamiento Jesús Emiliano de la Rocha DomínguezRegiduría de Educación Ian Leonardo Ochoa MartínezRegiduría de Hacienda y Planeación Grecia Guadalupe Godoy Bernal Regiduría de Gobernación David Felipe Tovar Bocanegra

Regiduría de Sociedad Civil Organizada, Asuntos Religiosos y Comunidades Indígenas

Meredith Elizabeth Bencomo ArgüellesRegiduría de Desarrollo Social Bella Yisel González GarcíaRegiduría de Participación Ciudadana Nicole Lobatos MariscalRegiduría de Fomento Económico Miguel Antonio Sánchez PérezRegiduría de Obras y Servicios Públicos Dereck Alexis Villalobos VillalbaRegiduría de Seguridad Pública César Miguel Castro CereceresRegiduría de Salud Jenifer Ximena González Trujillo Regiduría de Deporte Melissa Daenerys Hernández Peinado Regiduría de Cultura Natalia Yareli Villalobos HernándezRegiduría de Transparencia Fernanda Sofía Cruz Neri

Regiduría de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de las niñas y niños

Andrea Alejandra Morales GonzálezRegiduría de Desarrollo Rural Ángel Gabriel Camacho VilchisRegiduría de Desarrollo Urbano Abner Isaac Esparza GómezRegiduría de Ecología Alexa Victoria Hernández GillRegiduría de Trabajo y Previsión Social Ángel Ernesto Amador López

Regiduría de Movilidad Sustentable, Seguridad Vial y Transporte

Jazmín Ariana Durán Ramos Regiduría de Juventud Jaime Osmar Márquez PortilloPresidencia del DIF Municipal Antonio Nicolás Delgado FríasDirección del DIF Municipal Debany Ruvalcaba UrtusuásteguiTesorería Municipal Sherlyn Morales López Oficialia Mayor Paula Victoria Delgadillo RodríguezJefatura de Gabinete Natasha Xally García García Jefatura del Despacho del Alcalde América de la Rosa Molina Dirección de Obras Públicas Denisse Valeria Romero LoyaDirección de Servicios Públicos Xiomara Yamilet García Salmón Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Ian Mejía Duarte

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

León Gustavo Santillán Pérez

Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental

Noel Tadeo Chacón GuillénDirección de Desarrollo Rural Eimi Julieta Oaxaca Deoses

Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad

Angélique Daena Aragonez Contreras

Dirección de Mantenimiento Urbano Eder Prieto EstradaDirección de Seguridad Pública Armi Daniel Altamirano RomeroCoordinación de Participación Ciudadana Johana Abigail Iglesias IbarraCoordinación de Relaciones Públicas Aiden Erubiel Chávez Veleta

Coordinación de Transparencia , Gobierno Abierto y Archivos

Jesús Antonio Espino VillalobosCoordinación de Comunicación Social Axel Noé Arrieta Andujo

Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal

Lía Nohemí Baro Medina

Dirección el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud

Fernanda Chávez Loera Dirección del Instituto de Cultura Cristian Giovanni Girón Villalva

Gerencia General del Consejo de Urbanización Municipal

Emily Sofía González García

Dirección del Instituto Municipal de Pensiones

Diego Loya GranilloDirección del Órgano Interno de Control Dana Elianee Amaya Ojeda

Dirección del Instituto de Planeación Integral

Eder Kaleb Torres Flores

Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres

Chelsea Estefania Domínguez Rodríguez

Dirección del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Alondra Pérez PortilloVocera Infantil del Gobierno Municipal