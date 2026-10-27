Senado recibe renuncia de jueza que libró orden de aprehensión contra Jáuregui

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) notificó al Senado sobre la renuncia de Mariana Vieyra Valdés como jueza federal, quien hace unos días ordenó la aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui por el presunto delito de traición a la patria.

En el oficio SEPLE./PLE./009/1903/2026, fechado el pasado 21 de octubre, el secretario ejecutivo del pleno del OAJ, César Mauricio López Ramírez, informó al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, que ese órgano colegiado recibió la renuncia de Vieyra Valdés.

El documento, recibido por el Senado un día después, precisa que la jueza estaba adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

“El pleno, en votación económica, por unanimidad, acordó tener por recibida en sus términos la renuncia de la jueza Mariana Vieyra Valdés”, se incluyó en el oficio.

Se argumenta que, con fundamento en los artículos 76, fracción VIII, y 98, primer párrafo, de la Constitución, remitió el escrito de renuncia al Senado para que resuelva lo conducente.

Cabe destacar que la renuncia de la jueza, quien también absolvió al presunto secuestrador Israel Vallarta, líder de la banda de Los Zodiaco, después de casi dos décadas en prisión preventiva e intervino en investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, fue comunicada a la Cámara Alta para que se determine lo procedente conforme a la Constitución.

El oficio no especifica los motivos por los cuales la juzgadora decidió abandonar el cargo, ni señala si su determinación guarda alguna relación con los procesos penales en los que intervino.

Con información de El Universal