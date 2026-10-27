Alerta SSPE por páginas falsas que ofrecen citas para tramitar el pasaporte mexicano

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de las acciones de prevención de la Policía Cibernética, alerta a la ciudadanía sobre páginas web falsas que suplantan la identidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para cometer fraudes relacionados con la expedición del pasaporte mexicano.

Esta modalidad consiste en crear sitios que imitan la imagen de las plataformas oficiales, incluidos logotipos, colores e información institucional. Estas páginas pueden aparecer en buscadores de internet o difundirse mediante anuncios y redes sociales para atraer a personas interesadas en obtener una cita.

Una vez que ingresan, los usuarios pueden ser inducidos a proporcionar información personal y documentos, además de realizar depósitos o transferencias bancarias bajo el argumento de cubrir el costo del trámite o garantizar una cita.

Para evitar ser víctima de este tipo de fraude, la SSPE recomienda:

* Agendar citas únicamente en el portal oficial: https://citas.sre.gob.mx/.

* Verificar cuidadosamente la dirección electrónica y confirmar que corresponda al dominio oficial gob.mx.

* Recordar que la programación de citas para el pasaporte mexicano es gratuita.

* No realizar depósitos ni transferencias a cuentas personales o de terceros.

* Efectuar el pago de derechos del pasaporte únicamente mediante los canales oficiales autorizados.

* Evitar compartir datos personales o documentos en páginas de dudosa procedencia.

* Desconfiar de anuncios que prometan citas inmediatas o trámites especiales a cambio de dinero.

En caso de detectar una página sospechosa o recibir mensajes relacionados con este tipo de fraude, se recomienda no proporcionar información ni realizar pagos y solicitar orientación a la Policía Cibernética.

La SSPE exhorta a la población a verificar la autenticidad de los sitios antes de compartir información o efectuar cualquier pago, a fin de proteger sus datos personales y evitar afectaciones económicas.