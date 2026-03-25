Senado inicia discusión del plan B electoral; prevén cambios en revocación de mandato

Ciudad de México. En una segunda sesión vespertina, el Senado inició esta tarde la discusión del dictamen de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como Plan B, de la que se eliminará la posibilidad de que la revocación de mandato pudiera realizarse en el 2027, conjuntamente con las elecciones intermedias.

Pese a los llamados de los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón y de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, a los seis senadores del PT para que reflexionen y respalden la reforma en sus términos, el dirigente petista Alberto Anaya refrendó desde el pleno que irán en contra de que la revocación de mandato se realice el próximo año.

“Invito de manera respetuosa, pero comedida a los integrantes de todas las fuerzas políticas, representados en Senado, especialmente a nuestros compañeros de viaje, de principios, a las senadoras y senadores el Partido del Trabajo, a que avalen la reforma”, recalcó presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza.

Hizo notar que la 4T “tiene objetivos superiores”, ya que “la transformación de la vida pública de México no ha concluido. Tengamos claro que este viaje que hemos emprendido tiene muchas rutas por andar y que será bajo nuestros principios”.

Insistió: “Apelo a su alta responsabilidad y solicito a todos que acompañemos este proyecto de dictamen”. Resaltó que “la revocación de mandato no es un mecanismo de confrontación, sino de responsabilidad. “Es la posibilidad de que el pueblo evalúe”.

Igualmente, el senador Cantón Zetina resaltó que la revocación de mandato es “una herramienta efectiva para que el pueblo ejerza su soberanía, es un instrumento real de participación ciudadana”.

Hizo notar asimismo que “la presidenta Sheinbaum ha entendido que la democracia no se agota en las elecciones, sino que se constituye todos los días con acciones de gobierno”.

De inmediato, el dirigente del PT, Alberto Anaya subió a tribuna para refrendar su apoyo a la presidenta Sheinbaum, con quién estarán, dijo, “firmes hasta el 2030”, pero aclaró que votarán en lo general a favor de la reforma constitucional, pero “nos separamos del contenido del Artículo 35”.

Sin embargo, recalcó, que no habrá división, ni fractura y la Coalición “que permitió a la presidenta Claudia Sheinbaum llegar al poder estará más firme que nunca en el 2027 y 2030”. Hasta la oposición le aplaudió.

Durante una reunión previa del grupo de Morena, la mayoría de los senadores se manifestó en contra de quitar del dictamen que la revocación de mandato se lleve a cabo en el 2027, pero el coordinador Ignacio Mier les compartió que fue el único acuerdo con el PT, para aprobar por lo menos los otros puntos de la reforma, referidos a disminuir los presupuestos de los congresos locales, poner un límite y ajustar las remuneraciones de los consejeros y magistrados electorales.

Una vez votado en lo general, el PT presentará una reserva para eliminar del Artículo 35 el párrafo en el que se establece que la revocación de mandato se podrá solicitar en el segundo o tercer año del período constitucional de la persona”.

El dirigente del PT, Alberto Anaya, pidió que se llamara a la suplente de la senadora Yeidkol Polevnsky, quién está de viaje, a fin de mantener los seis votos petistas en contra de adelantar un año la revocación de mandato, lo que le permitiría a la Presidenta de la República estar en las boletas electorales el próximo año.

En el salón de sesiones hay 116 legisladores, pero no se descarta que en el trasnscurso de la noche lleguen otros más.

La senadora Polevnsky pidió licencia únicamente para los días 25 y 26 de marzo, mientras que Miguel Angel Yunes Márquez, de Morena lo hizo por un periodo más amplio, del 25 de marzo al 15 de abril.

Durante su ausencia, la legisladora petista fue suplida por Denisse Ortiz Pérez, cercana a Alberto Anaya, en tanto que el escaño de Yunes Márquez lo ocupa su padre, Miguel Ángel Yunes Linares.

Se prevé que la discusión se prolongue por varias horas.