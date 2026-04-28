Senado de EU rechaza intento de poner fin al bloqueo de Trump a Cuba

Washington. Los republicanos del Senado de Estados Unidos rechazaron este martes una iniciativa impulsada por los demócratas que habría exigido al presidente Donald Trump poner fin al bloqueo energético de Estados Unidos sobre Cuba, a menos que recibiera la aprobación del Congreso.

La votación sobre la resolución de poderes de guerra mostró cómo los republicanos siguen respaldando a Trump mientras ejerce de manera unilateral la fuerza en diversos conflictos globales, incluidos Venezuela, Irán y Cuba, uno de los vecinos más cercanos de Estados Unidos, pero también un viejo adversario.

Los demócratas han impulsado repetidamente votaciones sobre proyectos de ley para poner límites a la capacidad del presidente de desplegar fuerza militar en esos conflictos, pero ninguna ha prosperado. La votación de este martes fue la primera relacionada con Cuba y habría obligado al mandatario a obtener la aprobación del Congreso antes de lanzar cualquier ataque contra la isla caribeña.

Para desestimar la resolución, los republicanos sostuvieron que no procedía porque Estados Unidos no está involucrado en hostilidades abiertas con Cuba. Su maniobra procesal tuvo éxito por 51 votos contra 47. El senador John Fetterman fue el único demócrata que votó por desechar la resolución, mientras que las senadoras Susan Collins y Rand Paul fueron los únicos republicanos que la respaldaron.

Cuba enfrenta cortes de agua y electricidad en medio de las sanciones estadounidenses y la interrupción de embarques petroleros desde Venezuela. El gobierno de Trump presiona a la dirigencia cubana para que ponga fin a la represión política, libere presos y emprenda reformas económicas.