FIFA incorpora regla contra el racismo: Futbolistas que se cubran la boca, serían expulsados

Vancouver. Los futbolistas que se tapen la boca en el Mundial 2026 durante confrontaciones con rivales pueden ver la tarjeta roja como parte de una nueva iniciativa destinada a combatir el racismo, informó este martes la FIFA. El ente rector del futbol mundial confirmó en un comunicado que la norma será uno de los dos cambios en las reglas del balompié que se introducirán en la Copa del Mundo que comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

Los organizadores de las demás competiciones futbolísticas podrán decidir si aplican las modificaciones antes de que entren formalmente en vigor el 1 de julio de 2026, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en su cuenta en Instagram.

El representante del ente rector había expresado su apoyo al cambio legislativo sobre cubrirse la boca en una entrevista concedida el mes pasado a la cadena británica Sky News. “Si un jugador se tapa la boca para hablarle a otro futbolista debe presumirse que ha dicho algo que no debería, de lo contrario, no habría tenido que hacerlo”, afirmó. “Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo. Así de sencillo, agregó.

La nueva normativa se produce tras la polémica desatada en febrero, cuando el extremo argentino del Benfica Gianluca Prestianni fue acusado de insultar racialmente a la estrella brasileña del Real Madrid Vinícius Jr durante un partido de la Liga de Campeones de Europa.

Se señaló a Prestianni de llamar repetidamente “mono” a Vinícius mientras se tapaba la boca. El internacional argentino negó haber insultado racialmente al jugador de la Canarinha, pero posteriormente fue sancionado con seis partidos de suspensión -tres de ellos en suspenso- por “conducta homófoba”.

Otra causa de sanción

En un cambio de regla aparte que se aplicará en el Mundial, la FIFA señaló que también se introducirán tarjetas rojas para los jugadores que abandonen el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral. “Esta nueva regla también se aplicará a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego”, agregó el organismo en la nota.

El máximo ente rector del balompié señaló que cualquier equipo que provoque la suspensión definitiva de un partido perderá el encuentro por incomparecencia.

La medida se produce tras el escándalo desatado en la final de la Copa de África de Naciones de este año.

Entonces, los jugadores de Senegal, el seleccionador Pape Thiaw y su cuerpo técnico abandonaron el campo en Rabat después de que se señalara un penalti a favor de Marruecos en el tiempo añadido, que finalmente falló el delantero Brahim Diaz.

Senegal terminó ganando la final por 1-0 en la prórroga, pero fue despojado del título por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en una decisión bomba emitida el mes pasado.

Los cambios al reglamento se anunciaron mientras los delegados de la FIFA se reunían en Vancouver antes del Congreso del organismo el jueves. Se trata de la última reunión del órgano rector previo al inicio del Mundial, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.