Seguirán efectos de Huracán Polo en la entidad, lluvias y rachas de 100km/h

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Corral Torresdey dio a conocer que los efectos del Huracán Polo seguirán teniendo efecto en la entidad con fuertes lluvias previstas para la tarde, particularmente en la región de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.

Por su parte, el meteorólogo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Omar Payán advirtió sobre la presencia de fuertes vientos con rachas que superarán los 100 kilómetros por hora en zonas como Ascención.

Al respecto, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones ante las condiciones climáticas que se tiene previstas y estar atentos a las indicaciones de Protección Civil municipales y estatales.

En tanto, se informó que ayer se registraron fuertes lluvias en la capital y Ciudad Juárez, así como en San Francisco de Conchos, Delicias y Buenaventura en el Ejido Benito Juárez, Flores Magón y Entronque San Lorenzo.