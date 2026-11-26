Ciudad de México. Morena en la Cámara de Diputados presentará este jueves una iniciativa de reforma a cuatro leyes y al Código Penal Federal para frenar los abusos de las aseguradoras y los hospitales privados con las pólizas de servicios de gastos médicos mayores.

La bancada mayoritaria inició un diálogo con el resto de las fuerzas políticas, para tratar de que la propuesta se presente de manera conjunta, con el fin de que tenga más fuerza y tratar de atenuar las presiones de las empresas, que el año pasado, mediante sus cabilderos, lograron frenar un proyecto similar elaborado por el diputado Jericó Abramo, del PRI.

La iniciativa, del coordinador guinda, Ricardo Monreal Ávila, se divide en cuatro bloques de mejora: prevención de abusos de las aseguradoras; prevención de abusos de los agentes de seguros; prevención de abusos de hospitales y médicos, y protección de personas adultas mayores.

Busca responder a los abusos mediante medidas específicas: la portabilidad efectiva de pólizas; transparencia en intermediación; regulación hospitalaria; y protección y defensa del usuario.En el caso de la portabilidad efectiva de pólizas se considera reconocer la antigüedad entre aseguradoras; respeto a periodos de espera cumplidos, y lacontinuidad de beneficios sin penalización para el asegurado.

Respecto de la transparencia, se prevé obligar a los agentes de seguros a informar las comisiones que les pagan las aseguradoras y hospitales, para eliminar la práctica de venta de seguros donde más porcentaje reciben. Esto es, se trata de “dar visiblidad del rol del intermediario”.

Otro punto se refiere a la entrega todos los días de los estados de cuenta y la publicación del catálogo de precios al público, con un desglose completo de medicamentos, insumos y servicios.

En una ficha informativa, Monreal detalló que el mercado de seguros en el país se concentra en una cuantas empresas. Explicó que 13 millones de personas tienen una cobertura por seguros, lo que habla de la dimensión de la reforma, y señaló que 75 por ciento de las primas se concentran en cuatro aseguradoras, “dato que muestra el peso de unas pocas compañías en la oferta”.

En la exposición de motivos alertó que, en la práctica, uno de los principales problemas del mercado de gastos médicos mayores es la asimetría de información.

Esto es, que las personas aseguradas enfrentan dificultades para comparar productos, conocer con precisión las reglas de ajuste de primas, identificar el alcance real de sus coberturas, entender el costo de la intermediación y, en muchos casos, conservar su antigüedad o los beneficios acumulados cuando desean cambiar de institución aseguradora.

“A ello se suma la opacidad en ciertos procesos hospitalarios y de facturación.

“La ausencia de cortes diarios desglosados, la falta de catálogos públicos de servicios con precios vigentes y la utilización o cobro de insumos cuya trazabilidad regulatoria no siempre es verificable, generan incertidumbre para pacientes, aseguradoras y prestadores de servicios de salud, además de abrir espacios para cobros indebidos, controversias y riesgos sanitarios”, resaltó.

Dijo que si bien los seguros de gastos médicos mayores constituyen un instrumento clave para el acceso a servicios de salud privados, el diseño actual de muchos productos limita de manera significativa la capacidad del asegurado para utilizar eficientemente la cobertura que tiene contratada.

Asimismo, que las personas adultas mayores suelen enfrentar incrementos más severos en el costo de sus pólizas y, en ocasiones, restricciones prácticas para modificar condiciones de su seguro sin perder derechos adquiridos, fenómeno que produce su expulsión del mercado precisamente en la etapa de la vida en que la cobertura resulta más necesaria.

En ese sentido, la iniciativa propone reconocer la portabilidad de pólizas entre aseguradoras con continuidad de beneficios; exigir la revelación clara del monto y porcentaje de comisión del agente en la emisión y renovación de pólizas; obligar a hospitales privados a transparentar diariamente el estado de cuenta y a publicar catálogos de prestaciones y precios.

Además, reforzar la trazabilidad sanitaria de insumos y dispositivos médicos; permitir que las personas mayores de sesenta años puedan modificar deducibles, coaseguros u otras condiciones sin perder su derecho de renovación; garantizar el derecho del paciente a elegir libremente tanto al médico como el hospital que considere para su tratamiento, crear programas preventivos.

Prohibir presiones a asegurados

En el caso de la Ley de Instituciones de Seguros y Finazas, plantea incluir que el contrato de seguro explicará la prima, sus ajustes y la renovación, yi obligar a los agentes de seguros a informar su comisión por escrito, información que deberá incluirse en los comprobantes.

Incluye prohibir a las aseguradoras presionar a los pacientes a cambiar de médico u hostpital, retrasar autorizaciones para inducir esa decisión ni usar información engañosa o condicionar indebidamente el pago.

Prevé incluso constituir un fondo cuyo saldo y rendimientos pertenecerán al asegurado o sus beneficiarios, y que se constituirá de un esquema opcional, y quien lo elija pagaría una prima acotada más otr ade ajuste que formaría dicho fondo.

Otro rubro busca poner límites a los costos incluidos en la prima según la edad de las personas aseguradas.Además, en la Ley sobre el Congrato de Seguro propone incluir la libre aelección de médico y hospital, y que en casos de urgencia o riesgo a la vica se cubra la atención sin restricciones de red, conforme al contrato.

Reforma estructural: Carol Altamirano

Consultado al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena), refirió que en los grupos de trabajo conformados para analizar el problema, una de las principales conclusiiones fue la necesidad de aprobar ua reforma estrucutral del mercado de seguros de salud.

Refirió que en la comisíon -a la que se dará turno la inicaitiva en la sesión de la cámara este jueves- se han recibido 20 iniciativas en materia de seguros de gastos médicos por parte de todos los grupos parlamentarios, que se centran en la protección al usuario, garantizar la transparencia en el sector y la atención a personas adultas mayores, así como en la portabilidad de los seguros.

“En la comisión, todos los grupos parlamentarios hemos concidido en la encesidad de realizar una reforma que tenga como finalidad terminar con las malas práticas que se prsentan en el sector asegurador. Hay un amplio consenso de todos los grupos para que se atienda este tema y se escuche el reclamo social”, declaró.