El equipo nacional derrotó a los estadunidenses y mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a Taiwán 2027; una victoria ante Venezuela también le daría el pase a la final.

La Selección Mexicana de Beisbol Sub 12 sumó su tercera victoria en la Súper Ronda del Campeonato Panamericano de la especialidad en República Dominicana.

La novena nacional derrotó 5-2 al hasta ayer invicto Estados Unidos, por lo que mantiene vivas sus aspiraciones de lograr uno de los cuatro boletos disponibles para el Campeonato Mundial en Taiwán 2027.

Las carreras de nuestro país cayeron en la segunda entrada con Caleb Castillo, en la tercera por conducto de Juan Flores Sandoval y en la cuarta con Ian Espinoza. Yael Cervantes e Iker Robledo contribuyeron con dos rayitas en la quinta.

Por Estados Unidos anotaron Caleb McDaniel en la segunda y Jerry Hennessey en la tercera. Su próximo partido será ante Panamá.

Con su triunfo, el equipo tricolor desbancó a los norteamericanos del primer lugar de la clasificación con tres victorias y una derrota. El tercer lugar de la tabla lo ocupa Cuba con dos triunfos y el mismo número de descalabros.

La novena nacional enfrentará a Venezuela hoy. En caso de vencer a los vinotinto, nuestro país concluiría la competencia con marca de 4-1, asegurando el primer lugar de la clasificación, su pase directo a la final por el oro y el ticket mundialista.

En la edición anterior del Mundial en 2025, nuestro país se ubicó en el sexto lugar con marca de cuatro triunfos y cuatro derrotas.